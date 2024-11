Luksusowy dom mody mecenasem baletowego hołdu dla legendy rocka

Czytaj więcej Kultura Chinara Alizade: Dziś tancerka nie powinna zamykać się wyłącznie w klasycznym świecie - W naszym zawodzie nigdy nie jest tak, że człowiek już osiągnął wszystko. Zawsze chce się jeszcze więcej zatańczyć, poznać coś nowego. Ale w Polsce czuję się bardzo dobrze. Tu jest mój dom, mówi pierwsza solistka Polskiego Baletu Narodowego.

Duch Buckleya w muzyce

W samym sercu Grace jest muzyka Buckleya – jego głos, melodia i przekaz, które Millepied traktuje jako nośniki autentycznych, surowych emocji. Album Grace z jego kluczowymi utworami, takimi jak Hallelujah, Last Goodbye czy Lover, You Should’ve Come Over, to dla Millepieda źródło inspiracji. Każda piosenka stanowi zamkniętą historię, pełną wzruszenia i ekspresji. Grace staje się tu uniwersalnym wyrazem, w którym taniec, muzyka i ruch przenikają się. Tworzy nową jakość wyrazu artystycznego.

Słynny dom mody jako mecenas sztuki

Grace powstało dzięki wsparciu marki Chanel, która od lat angażuje się w działalność na rzecz kultury i sztukę, w szczególności baletu. Słynny dom mody od 2018 roku jest patronem Gali Otwarcia sezonu tanecznego Opery Paryskiej. W styczniu 2023 roku jeszcze bardziej wzmocnił swoje wsparcie, stając się jej głównym patronem. W ten sposób kontynuuje tradycję, którą zapoczątkowała Gabrielle Chanel, mecenaska sztuk pięknych. Patronat nad projektem Millepieda pozwolił na realizację spektaklu pełnego wyjątkowych środków artystycznych, które wykraczają poza ramy klasycznego baletu i dają widzowi możliwość odkrycia nowoczesnej formy sztuki.

Grace – taniec jako język

W tej produkcji Millepied składa hołd Buckleyowi, tworząc spektakl, który jednocześnie celebruje muzykę artysty i stawia pytania o głębokie tematy życia i twórczości. Grace to podróż przez emocje, które przetłumaczono na język ruchu ciała. Dla widza spektakl może być nostalgicznym powrotem do rockowej epoki lat 90., ale również uniwersalną opowieścią o miłości, tęsknocie i przemijaniu.

Grace to wyraz artystycznej wrażliwości, który nie tylko zaprasza do estetycznej kontemplacji, ale skłania do refleksji nad kruchością ludzkiego życia. Swoją interpretacją tego albumu Benjamin Millepied pokazuje, że Jeff Buckley, mimo przedwczesnej śmierci, wciąż żyje w swojej muzyce i oddziałuje na współczesnych artystów. Millepied odważnie tworzy dzieło, które może inspirować, zachwycać i poruszać – przypominając, że sztuka czasami jest jedynym językiem zdolnym uchwycić to, co w życiu najważniejsze.