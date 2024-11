"Bread & Roses". Film o życiu Afganek wyprodukowany przez Jennifer Lawrence już dostępny

Inspiracja Jennifer Lawrence: „Musieliśmy zareagować”

Jennifer Lawrence w rozmowie z BBC wyjaśniła, że inspiracją do działania było dla niej oglądanie wiadomości po wycofaniu wojsk amerykańskich z Afganistanu w 2021 roku i obserwacja tego, co spotyka kobiety w tym kraju. „Czułam ogromną potrzebę zrobienia czegokolwiek” – przyznaje. „Kamery pozwalają walczyć z poczuciem bezradności”.

Aktorka postanowiła dowiedzieć się, czy ktoś nagrywa już to, co przytrafia się afgańskim kobietom i dziewczętom. Chodziło o to, aby znaleźć osoby ”wewnątrz” systemu: „Bardzo zależało nam, by uchwycić życie w Kabulu, bo właśnie tego talibowie nie chcieli” – tłumaczy. „Gdy skontaktowaliśmy się z Sahrą, znając jej wcześniejsze prace, odkryliśmy, że zbiera nagrania od dziewcząt mieszkających w Kabulu”.



W wywiadzie dla CBS Jennifer Lawrence przyznała: „Moja rodzina i przyjaciele zdecydowanie odradzali mi zajmowanie się tym tematem. To niebezpieczne. Ale jest 20 milionów kobiet, których życie jest zagrożone”- wyjaśniła swoje motywacje, aby wziąć udział w tym projekcie, mówiąc: „Nie wyobrażam sobie, że nie mogę wsiąść do taksówki, słuchać muzyki, że sam dźwięk mojego głosu mógłby być nielegalny”. Jak stwierdziła Jennifer Lawrence: „Film Bread & Roses narodził się z potrzeby chwili – widzieliśmy to, co się dzieje i czuliśmy, że musimy zareagować”.

Przejęcie władzy przez talibów i utrata praw kobiet w Afganistanie

W sierpniu 2021 roku talibowie ponownie przejęli władzę w Afganistanie. Życie kobiet, które wcześniej mogły uczyć się, pracować oraz pełnić funkcje publiczne, w krótkim czasie uległo zmianie. Dziewczętom odebrano prawo do edukacji na poziomie średnim i wyższym, a kobiety zostały wykluczone z większości zawodów, nie mogą korzystać z parków ani siłowni. Salony piękności zostały zamknięte, a teraz kobiety nie mają nawet prawa do publicznego wypowiadania się. Ponadto zmuszone są do zakrywania twarzy w przestrzeni publicznej. Talibowie twierdzą, że te surowe przepisy są akceptowane przez afgańskie społeczeństwo i zgodne z naukami islamskiego prawa szariatu. W filmie „Bread & Roses” jedna z kobiet krzyczy: „Zamiast bezpieczeństwa, przynieśliście nam tylko horror”.

Czytaj więcej Opinie Afganki opuszczone przez świat Afgańskie aktywistki, które na początku września rozpoczęły w niemieckiej Kolonii dwunastodniowy strajk głodowy, protestują przeciwko bezczynności wspólnoty międzynarodowej oraz domagają się uznania „apartheidu ze względu na płeć”.

Malala, rozmawiając z BBC, wyraża przekonanie, że jedynie presja społeczna może skłonić talibów do ustępstw. „Nie chcą, by kobiety uczestniczyły w negocjacjach z przedstawicielami innych krajów, nie chcą, aby prawa kobiet były tematem, który jest poruszany”. „Aby się im sprzeciwić, musimy robić wszystko to, czego nie chcą. Kobiety muszą być obecne w tych dyskusjach. Prawa kobiet muszą stać się częścią globalnej agendy, musimy głośno sprzeciwiać się apartheidowi płciowemu i doprowadzić do tego, by takie zbrodnie jak te, które popełniają talibowie, zostały zapisane w międzynarodowych traktatach, a sprawcy ponieśli odpowiedzialność.” – stwierdziła Malala Yousafzai.