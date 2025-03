Telephone: Lady Gaga i Beyoncé jako bezwzględne przestępczynie

Wyreżyserowany przez Jonasa Åkerlunda teledysk z 2010 roku stanowi kontynuację videoclipu do piosenki „Paparazzi”, w którym Lady Gaga ląduje w więzieniu za zabójstwo swojego partnera. „Telephone” rozpoczyna się od sceny nakręconej w celi, a następnie na więziennym spacerniaku i stołówce, gdzie dochodzi do bójki między kilkoma osadzonymi. Ekscentryczna Lady Gaga przygląda się zamieszaniu bez cienia emocji i podobnie reaguje na podaną przez megafon informację o zaproszeniu do rozmowy. – Gaga proszona do telefonu – pada komunikat.

Krótkie dialogi wkomponowane w poszczególne sceny teledysku nadają dynamiki przedstawionym zdarzeniom. – Zrobiłaś bardzo złą rzecz, Gaga – brzmi pierwsza kwestia wypowiedziana przez Beyoncé, na potrzeby „Telephone” wcielającą się w postać Honey Bee. Przyjaciółki kierują się następnie w stronę restauracji, w której beznamiętnie dosypują trucizny do potraw i napojów serwowanych gościom. Gdy na ekranie telewizora widocznego w jednej ze scen pojawia się informacja na temat masowego morderstwa dokonanego przez dwie kobiety, winne zbrodni przestępczynie znajdują się już w samochodzie zmierzającym w bliżej nieokreślonym kierunku.



Telephone: dla kogo Lady Gaga pierwotnie stworzyła utwór?

Choć obie wokalistki, w 2010 roku znajdujące się na podobnym etapie kariery artystycznej, świetnie sprawdziły się w powierzonych rolach, bezbłędnie wykonując skomplikowane choreografie i w intrygujący sposób odgrywając role partnerek w zbrodni, to jednak pierwotnie Lady Gaga tworzyła utwór z myślą o innej popularnej wówczas gwieździe pop – Britney Spears. – Nie chcę wdawać się w szczegóły – ucięła wszelkie spekulacje na temat zmiany planów, gdy o dobór partnerki do wykonania ikonicznego utworu została zapytana wprost we wspomnianym wywiadzie z Peterem Robinsonem.

Choć duet z Beyoncé okazał się strzałem w dziesiątkę, artystki nigdy nie wykonały utworu wspólnie na żywo. Piosenka znalazła się na płycie „The Fame Monster”, którą Lady Gaga wydała jako reedycję pierwszego studyjnego albumu z 2008 roku, „The Fame”. Autorka takich hitów jak „Alejandro”, „Born this way” czy „Poker Face”, samodzielnie wykonywała „Telephone” między innymi podczas gali Brit Music Awards w 2010 roku, a także na koncertach w trakcie trasy „The Monster Ball Tour” w latach 2010-2011 czy podczas występu na żywo w programie „Friday Night with Jonathan Ross”. Utwór został też wkomponowany w jej występ podczas finału Super Bowl w 2017 roku. Beyoncé tylko dwukrotnie pokusiła się o zaśpiewanie piosenki solo: podczas występu na festiwalu w Glastonbury w 2011 roku oraz na koncercie kilka dni wcześniej, gdy połączyła „Telephone” z kilkoma wersami przeboju „Beautiful Liar” oryginalnie wyśpiewanego z inną wokalistką, Shakirą. – Lady Gaga i Shakira, wielkie owacje dla was! – wykrzyczała wówczas ze sceny pod koniec występu.

Choć ciąg dalszy muzycznej przygody Lady Gagi i Honey Bee nadal pozostaje pod znakiem zapytania, wnikliwi obserwatorzy poczynań artystycznych obu wokalistek dopatrzyli się pewnych wskazówek w najnowszej twórczości Beyoncé. Wśród 27 piosenek znajdujących się na płycie „Cowboy Carter”, znajduje się zmodyfikowana przez Beyoncé piosenka „Jolene” poprzedzona wstępem nagranym przez Dolly Parton. Legendarna wokalistka country, zwracając się do autorki współczesnej wersji jej popularnego utworu używa pseudonimu Honey Bee – tego samego, który pojawił się w teledysku „Telephone” ponad dekadę temu. Czy jest to wystarczający dowód na to, że TEN telefon po latach zadzwoni ponownie?