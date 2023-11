Jennifer Lee - dzięki niej księżniczki Disneya biorą ważne sprawy we własne ręce

I tak w kreskówkach pojawiła się dzielna wojowniczka Raya, kolumbijska nastolatka w „Naszym magicznym Encanto”, pierwszy homoseksualny bohater Disneya w „Dziwnym świecie”, czy młoda dziewczyna z Półwyspu Iberyjskiego w „Wish”, którego premierę zaplanowano na koniec listopada.

„Bajki uczą nas, jak radzić sobie z trudną rzeczywistością życia”

Jennifer Lee podkreśla, że w branży filmowej wciąż jest wiele seksizmu. Ona awansowała na stanowisko, które stracił John Lasseter za „niestosowne przytulanie” (nie do niej, jak stanowczo podkreśla Lee) w czasach afery #MeeToo.

„W wydawnictwach głosy kobiet były bardziej cenione i szanowane. Kiedy zaczynałam pracę w branży filmowej, zrozumiałam, że to nie jest to reguła. Ale dzięki pierwszym doświadczeniom zawodowym i feministycznej edukacji przystąpiłam do pracy w animacji z pewną pewnością siebie, która pozwoliła mi przedstawiać swoje pomysły. Co więcej, w Disneyu wspierali mnie mężczyźni, którzy we mnie wierzyli”, wspomina cytowana przez „Madame Figaro”. „Wielu na pewno uważa, że nie zasługuję na swoją pracę, a ja skupiam się na niej właśnie. Reszta nie ma dla mnie znaczenia”, mówiła.

Dodaje, że czuje obwiązek podjęcia wyzwania, pójścia własną drogą, odważenia się i wiary we własne marzenia dla innych kobiet, dla których jest wzorem. Zwłaszcza tych z pokolenia jej 20-letniej córki. Nie chce być już jedyną kobietą – reżyserką Disneya. Powierzyła współreżyserię dwóch filmów Charise Castro Smith i Fawn Veerasunthorn. Pierwsza współtworzyła „Nasze magiczne Encanto”, druga pracuje nad „Wish”. Zapytana, co by zrobiła, gdyby tak jak bohaterki „Wish” Jennifer Lee mogła spełnić jedno ze swoich życzeń, mówiła o dążeniu do równości. „Może to zabrzmi idealistycznie, ale czy w końcu moim zajęciem nie jest pisanie bajek?”, zapytała przewrotnie.