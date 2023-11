Diana przyjęła oświadczyny brytyjskiego następcy tronu Karola w 1981 roku, ale nigdy nie zaznała szczęścia w tym małżeństwie. Już sam przebieg ślubu pary pełen był incydentów, które wzbudziły kontrowersje wśród konserwatywnych poddanych brytyjskiej monarchii.

Reklama

Księżna Diana - buntowniczka od zawsze

W trakcie składania przysięgi małżeńskiej Diana pomyliła kolejność imion książęcego wybranka. Odmówiła także stanowczo wypowiedzenia fragmentu nakazującego żonie posłuszeństwo.

Ten buntu księżnej przeciwko zasadom protokołu dał o sobie wyraz nie tylko podczas oficjalnej ceremonii zaślubin, ale także w jej późniejszych codziennych relacjach z mężem. Chociaż Diana i Karol szybko zostali rodzicami – niespełna rok po ślubie przyszedł na świat pierwszy syn pary William – ich relacje pozostawały bardzo napięte. Diana z trudem radziła sobie z wymogami nowej roli oraz niełatwym charakterem małżonka, który nie stronił od kobiecego towarzystwa. Wrażliwa i emocjonalna Diana źle reagowała na te problemy. Przypłaciła je różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi. W historię jej walki o zdrowie wpisane są epizody depresji oraz bulimii, a nawet próby samobójcze - będąc w czwartym miesiącu ciąży z Williamem, rzuciła się ze schodów, jednak Karol zbagatelizował ten poważny sygnał ostrzegawczy, uznając go za „podnoszenie fałszywego alarmu”. Kiedy Diana dzięki terapii powróciła do względnej równowagi psychicznej, na nowo zbliżyła się do męża. Owocem tego pojednania stały się narodziny drugiego syna, księcia Harry’ego, który przyszedł na świat w 1984 roku.

Czytaj więcej Styl życia Elizabeth Debicki jako Diana w "The Crown". Aktorka ma polskie korzenie Miłośnicy serialu „The Crown”, przedstawiającego losy brytyjskiej monarchii - z naciskiem na okres panowania królowej Elżbiety II - z niecierpliwością oczekują na finałowe odcinki ostatniego sezonu. Główne skrzypce zagra w nich Elizabeth Debicki, wcielająca się w rolę księżnej Diany.

Pojawienie się kolejnego potomka nie wpłynęło na zmianę zachowań Karola. Arystokrata nadal otwarcie romansował z Camillą Parker-Bowles, a w 1985 roku miał nawet zwierzyć się przyjaciołom, iż jego małżeństwo z Dianą „jest skończone”. Oficjalną separację para ogłosiła jednak dopiero w 1992 roku za pośrednictwem premiera Johna Majora. Po 4-letniej, dyktowanej przepisami prawa separacji, małżonkowie ostatecznie rozwiedli się w 1996 roku. Zamknąwszy ten etap życia, Diana zaangażowała się przede wszystkim w działalność dobroczynną oraz w wychowywanie synów. Nadal jednak przecież była młodą, atrakcyjną kobietą, na której wdzięki mężczyźni nie pozostawali obojętni. Latem 1996 roku Spencer przeżyła krótką fascynację kardiochirurgiem Hasnatem Khanem. Chociaż relacja szybko dobiegła końca, słabość Diany do mężczyzn o bliskowschodnich korzeniach nie minęła. Kolejnym obiektem jej zainteresowania stał się egipski producent filmowy Dodi Al-Fayed. Mężczyzna był synem miliardera, biznesmena Mohameda Al-Fayeda, właściciela m.in. sklepu Harrod’s, który pozostawał w przyjaznych stosunkach z rodziną królewską.