Elina Switolina: Tenisistka, matka, żona, Ukrainka

- Wojna uczyniła mnie silniejszą, również pod względem mentalnym. Nie traktuję już trudnych sytuacji jako katastrofę. Są gorsze rzeczy w życiu. Wojna i urodzenie dziecka sprawiły, że jestem inną osobą – wyznawała po jednym z turniejów dziennikarzom, cytowana przez „Daily Mail”.

Działa na rzecz UNITED24 – platformy darowizn zarządzanej przez ukraiński rząd, której jest ambasadorką. „Czuję się szczęśliwa i dumna, że mogę reprezentować Ukrainę. Nie tylko na korcie tenisowym, ale także w innych aspektach”, podkreśla. UNITED24 zajmuje się odbudową terenów zniszczonych podczas działań wojennych. Ona sama nadzoruje odbudowę jednej z kamienic w Irpieniu. Niedawno zawodniczka zorganizowała wieczór charytatywny, podczas którego zebrano ponad 240 tys. euro na rzecz Funduszu Charytatywnego jej imienia, z czego 57 tys. przekazała na zakup generatorów prądu do ukraińskich szpitali, a później wsparła inicjatywę pierwszej damy Oleny Zełenskiej, wzywającej do pomocy w zbiórce środków na zakup karetek pogotowia.

Przykro patrzeć na to, co spotkało Ukrainę

Na początku lutego 2023 r. Elina Switolina po raz pierwszy od rozpoczęcia wojny wróciła do ojczyzny. Odwiedziła rodzinną Odessę, a także Kijów. „Spacerowanie ulicami Kijowa było bardzo trudne psychicznie. Widzę ogromną różnicę w porównaniu z tym, kiedy byłam tu ostatnim razem. Przykro patrzeć na to, co spotkało Ukrainę”, dzieliła się wrażeniami z wizyty. Podkreśla, że świat zbyt szybko zapomina o ofiarach rosyjskiej inwazji na jej ojczyznę, dlatego chce ciągle o nich mówić. „Widzę, że cudzoziemcy i zagraniczne środki masowego przekazu coraz rzadziej zajmują się w naszym kraju. Zamiast tego są bardziej zajęci własnymi problemami”, ubolewa. „Dlatego nikt z nas, pod żadnym pozorem nie może sobie pozwolić na zatrzymanie się – musimy działać aż do samego zwycięstwa” – namawia.

I na korcie, i w życiu Elina Switolina stara się być przede wszystkim sobą i radzi to też innym. „Zaufaj sobie i wprowadź własne unikalne podejście do wszystkiego, co robisz. Przez całą swoją podróż nauczyłam się, że pozostanie wiernym sobie jest kluczem do sukcesu. Bądź odważny, nieustraszony i stwórz życie, które jest wyjątkowe - twoje. Uwierz w siebie i pozwól, aby wydarzyła się magia”, pisze na Instagramie pod postem, w którym umieściła zdjęcia upamiętniające najważniejsze momenty jej życia.