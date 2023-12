Ryan O'Neal zmarł 8 grudnia w Los Angeles. Miał 82 lata.

Reklama

Ryan O'Neal - kariera

Kariera urodzonego w Los Angeles Ryana O'Neala potoczyła się błyskawicznie. Był obiecującym bokserem, ale postanowił zostać aktorem. Po tym, jak wystąpił w latach sześćdziesiątych w telenoweli „Peyton Place”, gdzie grał u boku Mii Farrow, "rozbił bank" grając w adaptacji bestsellera Ericha Segala „Love story”. Nie był wymarzonym kandydatem do tej roli, reżyser Arthur Hiller w ogóle nie chciał go zatrudnić. Producent Bob Evans narzucił mu wybór aktora za namową swojej żony Ali McGraw, która zagrała Jennifer, młodą dziewczynę bez środków do życia, chorującą na nieuleczalną białaczkę. Słynna kwestia: „Miłość znaczy, że nigdy nie musisz mówić ‘przepraszam’” przeszła do historii, nie tylko kina. Rola Olivera Barretta przyniosła Ryanowi nominację do Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego i Złotego Globu jako najlepszego aktora dramatycznego. Jak się później okazało, jego historie miłosne były także skomplikowane i wystawiane przez los na próby.

Szczyt jego sławy przypadł na lata 70. XX wieku. Wystąpił między innymi w produkcjach Petera Bogdanovicha „No i co, doktorku?” z Barbrą Streisand, która ponoć nie była zadowolona z bycia jego filmową partnerką, w „Cotton Candy” ze swoją córką Tatum, czy u Stanley’a Kubricka w „Barrym Lyndonie”. W ciągu całej kariery zagrał w ponad 30 filmach i kilkunastu serialach telewizyjnych. Ciekawostką jest, że miał polskie korzenie. Jego babka od strony matki była Żydówką niemieckiego i polskiego pochodzenia.

Joan Collins, Bianca Jagger, Diana Ross, Anjelica Huston… Lista romansów Ryana O’Neala jest dość długa. Do tego należy doliczyć małżeństwa, wszystkie z aktorkami. Ożenił się najpierw z Joanne Moore, z którą miał córkę Tatum (60 l.) i syna Griffina (59 l.). Następnie poślubił Leigh Taylor-Young, która została matką Patricka (56 l.) - to on poinformował o śmierci ojca. W 1985 roku na świat przyszło najmłodsze dziecko O’Neala, Redmond – owoc trwającego z przerwami 30 lat związku z Farrah Fawcett. Dzięki temu związkowi najczęściej lądował na pierwszych stronach gazet.