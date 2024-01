Mówi się, że 54-letnia Corinna Schumacher stała się twardą bizneswoman, choć jej przyjaciółka na łamach jednego z niemieckich dzienników podkreśla, że przez wielu nadal jest bardzo niedoceniana. Matka 24-letniego Micka i 26-letniej Giny Marii zajmuje się wszystkimi nieruchomościami i interesami „imperium Schumachera”. „Corinna trzy lub cztery razy w roku siada w małym gronie czterech lub pięciu osób i podejmuje decyzje dotyczące przyszłej sprzedaży i nowych inwestycji rodzinnego imperium” – pisze niemiecka prasa. W tym gronie znajdują się doradcy finansowi i podatkowi, prawnicy oraz osoby zarządzające aktywami. Trudno tam jednak spotkać choćby menedżera rajdowca, Williego Webera, który nie jest dopuszczany do swojego byłego zawodnika.

Co ma być prywatne, pozostaje prywatne

Tylko kilka najbliższych osób ma prawo dostępu do Michaela Schumachera, który od dziewięciu lat przebywa w prywatnej szwajcarskiej rezydencji rodziny, położonej nad Jeziorem Genewskim. Pierwsze pół roku po wypadku spędził w stanie śpiączki farmakologicznej, trzy miesiące po wybudzeniu z niej przechodził rehabilitację w specjalistycznej klinice. Na początku września 2014 roku podjęto decyzję o przewiezieniu go do domu i od tamtej pory rodzina nie przekazuje żadnych informacji o stanie jego zdrowia. Chwilę później wyciekła dokumentacja medyczna wykradziona ze szpitala, więc tym żarliwiej żona pilnuje, by przy jego łóżku nie znalazł się nikt nieuprawniony. Zwłaszcza ktoś, kto mógłby przekazać informacje prasie. „Co ma być prywatne, pozostaje prywatne”, podkreśla, dodając, że starają się żyć tak, jak życzyłby sobie tego Michael.

Corinna Schumacher nadzoruje zarządzanie udziałami, nieruchomościami, wynajmem i innymi inwestycjami rodzinnej firmy. W 2015 roku zdecydowała się sprzedać odrzutowiec byłego kierowcy Ferrari za 25 milionów funtów oraz ich wakacyjny dom w Norwegii. Zarabia również na swojej pasji. Jako właścicielka rancz w Szwajcarii i Teksasie, zarobiła ponad dwa miliony dolarów w zawodach konnych. W 2023 roku została drugą najbogatszą właścicielką koni zrzeszoną w National Reining Horse Association (NRHA) w Europie.