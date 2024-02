Padam Padam

Spore sukcesy odnosi wpadający w ucho singiel Padam Padam: nie tylko został doceniony przez młodych fanów artystki na TikToku, gdzie okrzyknięto go hymnem społeczności queer – ale też artystka otrzymała za niego pierwszą od 21 lat – a 17, w całej karierze – nagrodę muzyczną ARIA.

W ubiegłym roku utwór znalazł się w zestawieniu Hottest 100, pozwalając Kylie Minogue pobić kolejny rekord: najdłuższa przerwa między kolejnymi wystąpieniami w rankingu – jej poprzedni hit “Did it again”, znalazł się na liście 26 lat temu.

– I tak zaczyna się kolejna dekada – napisała w mediach społecznościowych z okazji swoich 50. urodzin 28 maja 2018 roku. – Jestem wdzięczna życiu za wszystkie możliwości jakie mi daje. 50: ruszamy! – dodała. To powiedziawszy, rzeczywiście rozpędziła się i wydaje się nie do zatrzymania! She should be so lucky!

