85-latka odzyskała cenne pamiątki dzięki śledztwu na Facebooku. Świetna akcja

Fotografie za 5$

Czarno-białe zdjęcia przykuły uwagę bywalczyni aukcji staroci w Lynchburg w USA. – Nie mogłam uwierzyć, że tak piękne fotografie ktoś wystawił na aukcję – wyznała w rozmowie z The Washington Post. – Zaprezentowana na nich kobieta wyglądała wspaniale i miała na sobie cudowną suknię. Od razu można było zorientować się, że zdjęcia zostały wykonane przez profesjonalnego fotografa – dodaje.

Sandra Poindexter nabyła fotografie za 5$ i od początku wiedziała, że nie kupuje ich dla siebie. – Zastanawiałam się, jak to się stało, że tak wspaniałe pamiątki trafiły na aukcję – wyznaje. – Intuicja podpowiadała mi, że ktoś może ich poszukiwać – wspomina.

Podpis na ramce

Nie myliła się. Ówczena panna młoda próbowała odzykać pamiątki przez ponad 30 lat. Przezornie, jeszcze przed ich zaginięciem, umieściła na ramce odręczny podpis ze swoim pełnym imieniem i nazwiskiem, co pozwoliło nowej właścicielce na rozpoczęcie śledztwa za pośrednictewm Facebooka i wskazanie bardzo konkretnych danych sfotografowanej osoby.

Do poszukiwań Harriet Elizabeth Marshall Galbraith natychmiast przystąpiła radna miasta Lynchburg, Donna Reichard, która w wolnym czasie zajmuje się eksplorowaniem historii miasta i ciekawostek z nim związanych. – Wykonałam telefony chyba do 20 osób – wylicza. – Aż natknęłam się na miłego pana, który okazał się synem Harriet – wspomina.

Dior w prezencie od niedoszłej teściowej

Na wieść o znalezisku uradowana 85-latka poprosiła o rozmowę z dwiema kobietami, które zorganizowały śledztwo i doprowadziły je do szczęśliwego zakończenia. Podczas spotkania przekazała im dodatkowe szczegóły na temat ceremonii i samej sukni. Okazało się, że zaprezentowana przez 21-letnią wówczas pannę młodą kreacja to projekt Christiana Diora. Panna młoda otrzymała ją w prezencie od mamy swojego poprzedniego narzeczonego. – Nie pasowała na jej córkę, więc suknia trafiła do mnie – wspomina.