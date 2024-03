Księżna Kate nie wraca do formy? Zachowanie Williama wzbudziło niepokojące spekulacje

Księżna Catherine po raz ostatni była widziana publicznie podczas obchodów Świąt Bożego Narodzenia, 25 grudnia minionego roku. Ubrana w kobaltowy płaszcz od Alexandra McQueena, dobrane do niego kolorystycznie botki Gianvito Rossi, fascynator Juliette Millinery oraz biżuterię księżnej Diany, prezentowała się zjawiskowo. W otoczeniu najbliższych – księcia Williama oraz ich trojga dzieci – uczestniczyła w corocznych uroczystościach świątecznych w Sandringham.

Prośba o uszanowanie prywatności

17 stycznia bieżącego roku Pałac Kensington ogłosił, że księżna Cambridge przeszła planowaną operację jamy brzusznej i jest w trakcie rekonwalescencji, która potrwa do Wielkanocy. Po 13 dniach od operacji, 29 stycznia, żona obecnego następcy tronu opuściła londyńską klinikę i przebywała wraz z rodziną w Adelaide Cottage w Windsorze. Kilka tygodni później brytyjskie media informowały, że księżna i książę Walii wraz z dziećmi przenieśli się do wiejskiej rezydencji królewskiej położonej w pobliżu Sandringham w hrabstwie Norfolk.

– Księżna Walii docenia okazane jej zainteresowanie i wyraża nadzieję, że każdy zrozumie jej potrzebę prywatności w tym trudnym czasie – podawano w oficjalnym oświadczeniu ze strony Pałacu Kensington. – W związku z tym Pałac Kensington będzie aktualizował informacje na temat jej stanu zdrowia tylko wówczas, gdy pojawi się taka potrzeba – pisano.

W dalszej części komunikatu przepraszano w imieniu księżnej za konieczność odwołania spotkań zaplanowanych na najbliższe miesiące oraz zapewniano, że przyszła królowa zadba o to, by dopełnić zobowiązań, gdy tylko będzie to możliwe. Nie przekazano wprawdzie konkretnej daty powrotu do służbowych obowiązków, jednak podkreślono, że nie nastąpi to wcześniej niż w Wielkanoc tego roku.