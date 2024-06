Odważna decyzja. Hilaria i Alec Baldwinowie pokażą swoje życie prywatne na wizji

Premiera filmu, który ma dać "autentyczny obraz tego, kim są jako rodzina", spodziewana jest w tym roku.

Alec Baldwin oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci

Informacja o tym, że rodzina Baldwin "zagra" w reality show, pojawiła się w czasie, gdy nominowany do Oscara laureat trzech nagród Emmy, trzech Złotych Globów i ośmiu nagród Gildii Aktorów Ekranowych oczekuje na proces za nieumyślne spowodowanie śmierci.

Alec Baldwin został oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci operatorki Halyny Hutchins w wyniku postrzelenia na planie filmu "Rust", do którego doszło 21 października 2021 r. Kiedy pistolet trzymany przez Baldwina wystrzelił podczas próby sceny na planie westernu, ranny został także reżyser Joel Souza. Aktor nie przyznaje się do winy i zaprzecza, jakoby nacisnął spust broni. 10 lipca Alec Baldwin ma stanąć przed Sądem Okręgowym w Santa Fe w Nowym Meksyku. Jego proces ma potrwać do 19 lipca. Jeśli Baldwin zostanie skazany, może mu grozić do 18 miesięcy więzienia i grzywna w wysokości 5 tysięcy dolarów.

Hilaria Baldwin musiała się tłumaczyć

Problemy miała już także jego żona Hilaria. W grudniu 2020 r. znalazła się pod ostrzałem krytyków, którzy twierdzili, że instruktorka jogi i influencerka przez lata udawała, że jest Hiszpanką. Zaczęło się od filmiku udostępnionego przez jednego z internautów na Twitterze, na którym Hilaria mówi z akcentem i stara się zapamiętać angielskie słowo oznaczające ogórka. "Trzeba podziwiać zaangażowanie Hilarii Baldwin w jej dziesięcioletni romans, w którym podszywa się pod Hiszpankę" – napisał @lenibriscoe.

Dociekliwi internauci przypominali wywiad, w których Alec Baldwin mówi Davidowi Lettermanowi, że jego żona pochodzi z Hiszpanii, a także cytowali biografię Baldwin na stronie internetowej agencji menedżerskiej, w której można było przeczytać, że urodziła się na Majorce w Hiszpanii. Jednocześnie dowodzili, że żona aktora urodziła się w Bostonie, a nie w Hiszpanii i to jako Hilary, nie Hilaria.