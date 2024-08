Stan bezbronności

Pięć lat przed śmiercią w wywiadzie dla Gali aktor oznajmił, że podjął decyzje dotyczące testamentu i zamierza ujawnić je dzieciom: „Wszystko stanie się jasne, zanim umrę. Nikt nie powinien być zaskoczony. Gdybym tego nie zrobił, wybuchłaby między nimi wojna, jestem tego pewien”.

Ale wojna i tak się rozpętała. Połowę majątku zapisał córce, a jej dwóm braciom tylko po 25 proc. 33-letnia dziś Anouchka zawsze była jego ulubienicą, czego nie ukrywał. „Nigdy żadnej kobiecie nie mówiłem tyle razy, że ją kocham”, powtarzał. Gdy w maju 2019 r. odbierał honorową Złotą Palmę na Festiwalu w Cannes, na scenie towarzyszyła mu córka. Wyznaczył ją też na wykonawczynię testamentu. „To będzie ona i nikt inny. Nie tylko ma moje zaufanie i moją miłość, ale wie, czego chce” - oznajmił Gali.

Anouchka nigdy nie miała dobrych kontaktów z braćmi, (przyrodnim) 59-letnim dziś Anthony’m i 29-letnim Alainem Fabienem. „ Łączyły nas tylko telefony, które dotyczyły stanu zdrowia ojca. Niewiele rozmawialiśmy, bo w niczym się nie zgadzaliśmy" - przyznaje. Oni zadeklarowali, że akceptują testament. Jednak złożyli przeciwko siostrze pozew, w którym oskarżają ją o manipulowanie ojcem i ukrywanie przed nimi wyników jego badań lekarskich. W 2019 r. Delon przeszedł udar, cierpiał na wiele innych poważnych chorób.

Anthony twierdzi, że Anouchka nie poinformowała braci o testach, jakim ojciec został poddany w klinice w Szwajcarii w latach 2019-2022. „Wynikało z nich, że nie był w stanie samodzielnie funkcjonować. Ukryła te badania ze względu na osobiste korzyści, których znaczenia jeszcze do końca nie poznałem. Ona jest zdolna do wszystkiego” - stwierdził w Paris Match.

Czytaj więcej Sport Amélie Oudéa-Castéra i Emmanuel Macron: pocałunek, który wywołał burzę Pocałunek, jaki złożyła minister sportu Amélie Oudéa-Castéra na szyi prezydenta Macrona podczas otwarcia igrzysk wywołał konsternację obserwatorów, ale też pokazał, że napięcia we francuskiej polityce sięgają zenitu.

Akty przemocy

Anthony Delon oskarża też siostrę, która mieszka w Genewie, że od kilku lat naciskała, by przenieść ojca do Szwajcarii pod pretekstem lepszej opieki. Jego zdaniem miało chodzić o pieniądze: tam zapłaciłaby mniejszy podatek od spadku niż we Francji, gdzie wynosi on 45 proc. Pojawiły się nawet sugestie, że mogłaby namówić ojca do zmiany testamentu i pominięcia w nim braci. Prawo francuskie nie pozwala na wydziedziczenie dzieci, a szwajcarskie – tak. Anouchka odpowiedziała braciom pozwami za zniesławienie, oszczerstwo, groźby i nękanie.