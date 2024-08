Jennifer Lopez rozwodzi się po raz czwarty. Sąd wydał pierwsze nakazy

Kiedy Jennifer Lopez i Ben Affleck ogłosili, że (znów) są parą, świat przyjął to z mieszanką niedowierzania i radości. Ich pierwsza historia miłosna, która miała miejsce na początku lat 2000., zakończyła się rozczarowaniem. Para odwołała ślub w 2003 roku, zaledwie kilka dni przed ceremonią, wskazując „nadmierną uwagę mediów” jako główną przyczynę. Rozstali się cztery miesiące później, ale nawet po latach zachowywali wobec siebie życzliwość i szacunek. Gdy w 2021 roku wrócili do siebie, wielu widziało w tym dowód na to, że czas potrafi uleczyć rany, a miłość jest w stanie przetrwać najtrudniejsze próby.

Reklama

Bennifer pod presją otoczenia

Jednak, jak się okazuje, tym razem nawet czas nie pomógł. Choć oboje byli bardziej dojrzali i świadomi, presja, która wcześniej zniszczyła ten związek, nadal była obecna. Oczekiwania wobec ich „drugiego podejścia”, nazywanego Bennifer 2.0, były ogromne – zarówno ze strony fanów, jak i mediów. Niestety, historia Bennifer pokazuje, że czasem to, co wydaje się drugą szansą, może być jedynie powtórzeniem wcześniejszych błędów.



Kluczowym elementem ich związku była próba utrzymania normalności w świecie, który rzadko na to pozwala. Bennifer w przeciwieństwie do wielu innych słynnych par, starali się żyć „zwyczajnie”. Nie eksponowali swojego życia w świetle reflektorów w taki sposób, jak czynią to niektóre gwiazdy. Mimo to uwagę przyciągała każda zmiana w ich życiu – od dłuższego czasu w mediach krążyły plotki o kryzysie w związku. Para rzekomo wystawiła na sprzedaż swoją luksusową rezydencję w Beverly Hills, a zdjęcia Lopez i Afflecka bez obrączek dodatkowo podsycały spekulacje.

Czytaj więcej Ludzie Fin zastąpił Seraphinę. Dziecko kolejnej sławnej pary nie identyfikuje się ze swoją płcią 15-letnia córka Jennifer Garner i Bena Afflecka, znana dotychczas jako Seraphina Rose, przedstawia się obecnie imieniem Fin. W jakich okolicznościach o tym powiedziała i na czyje wsparcie w rodzinie może liczyć?

To poczucie normalności było chyba w ich przypadku jedynie iluzją. W rzeczywistości Lopez i Affleck zawsze pozostawali pod lupą mediów, a każdy ich krok był analizowany i komentowany. Ten związek nigdy nie miał szansy istnieć wyłącznie w sferze prywatnej – zawsze był elementem większego spektaklu. Do tego, jak podsumowują media i wielbiciele artystki, Ben zawsze będzie unikał sławy, a Jennifer zawsze będzie ją kochała.