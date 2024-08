Zwrot w leczeniu księżnej Kate? "To, co planuje, prawdopodobnie oznacza, że..."

Pod koniec sierpnia księżna niespodziewanie pojawiła się w szkockiej wiosce Crathie, nieopodal zamku Balmoral, gdzie wraz z rodziną wzięła udział w nabożeństwie. Jej obecność była niespodzianką zarówno dla mieszkańców, jak i mediów, gdyż Pałac Buckingham nie zapowiadał jej publicznego wystąpienia. Ten cichy, lecz symboliczny gest pokazał, że księżna powoli, ale konsekwentnie wraca do swoich obowiązków.

Co ryzykuje księżna Kate, decydując się na wyjazd do Nowego Jorku?

Planowany wyjazd do Nowego Jorku to nie tylko możliwość wsparcia inicjatywy księcia Williama na rzecz ochrony środowiska, ale także okazja do powrotu do pełnej aktywności publicznej. Mimo oficjalnego charakteru wizyty, anglojęzyczne media informują, że książęca para planuje także chwilę wytchnienia w „Wielkim Jabłku”, ciesząc się wspólnym czasem w przerwie od codziennych obowiązków.

Martyna Fabiańczyk, prowadząca konto na Instagramie @nie_bo_raczek, na którym opowiada o swojej chorobie nowotworowej, zapytana o to, czy jej zdaniem wyjazd księżnej to znak, że pokonała chorobę lub zakończyła wyniszczające leczenie, mówi, że każdy przechodzi przez nowotwór, chemioterapię czy rekonwalescencję po operacji w inny sposób. Jej zdaniem nie można stwierdzić, czy wyjazd Księżnej jest sygnałem wychodzenia z choroby.

- Jeżeli leci na konferencję w trakcie leczenia, prawdopodobnie oznacza po prostu, że czuje się dobrze – mówi Martyna Fabiańczyk. - To też nie znaczy jednak, że jej stan jest wyjątkowo dobry, czy że leczenie się kończy – prawdopodobnie po prostu nie ma dotkliwych skutków ubocznych. Poza tym takie aktywności mogą dobrze wpływać na psychikę. Z jednej strony jest to odskocznia, człowiek myśli o czymś innym, zajmuje mu to głowę. Z drugiej jednak może być to fizycznie obciążające dla zdrowia. Osoba w chorobie nowotworowej nigdy nie ma stuprocentowej pewności, jak się będzie czuć. Po jednej chemii człowiek czuje się dobrze, po drugiej już źle. Po jednej mogą być konkretne skutki uboczne, a po drugiej inne. Najbardziej stresująca jest więc niepewność związana z samopoczuciem – podkreśla.

Zarówno Earthshot Prize Innovation Summit, jak i powrót Kate Middleton na arenę publiczną, przyciągają uwagę z kilku powodów. Dla księżnej jest to moment ponownego zaangażowania się w obowiązki, które musiała przerwać z powodu poważnej choroby. Udział w konferencji, mimo trwającego leczenia, świadczy o jej determinacji i oddaniu sprawom, które uważa za ważne. Dla chorych, którzy śledzą losy małżonki księcia Williama, to także z kolei potwierdzenie faktu, że życie z nowotworem, bez względu na zajmowaną pozycję społeczną, to nieprzewidywalna i trudna walka, w której każdy dzień przynosi nowe wyzwania.