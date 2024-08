Norweska księżniczka Marta Ludwika wychodzi za szamana. Przy nim odkryła własne moce

Para nie widzi nic złego w swojej „uzdrowicielskiej” działalności. Krytykę pod swoim adresem zganiają na ciemny kolor skóry Durka Verretta, który przedstawia się jako amerykański szaman szóstego pokolenia. „Zanim go poznałam, nigdy nie sądziłam, że w Norwegii istnieje rasizm” - powiedziała Märtha w wywiadzie dla „Vanity Fair” w 2020 roku.

Tabloid „Hello!”, który ogłosił, że wraz ze swoim siostrzanym tytułem „Hola!”, mają wyłączność na relacjonowanie ślubu pary, zapowiada, że w zaślubinach, które odbędą się w sobotę 31 sierpnia, weźmie udział wielu członków rodzin królewskich zarówno z Norwegii, jak i z zagranicy. Scenerią ślubu będzie wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO fiord Geiranger w zachodniej Norwegii, który jest doskonałym przykładem naturalnego piękna tego kraju – jego gór i wód.

Księżniczka Marta Ludwika bierze ślub z szamanem

Chociaż wielki dzień przypada na sobotę 31 sierpnia, jak podaje „Hello!”, uroczystości rozpoczną się już w czwartek pierwszą z dwóch imprez przedślubnych w ogrodzie Hotelu 1904 w centrum miasta Alesund. Obowiązujący dress code to: „sexy and cool”. W piątek goście będą mogli wybrać się na wycieczkę statkiem wzdłuż fiordu do wioski Geiranger, w której, w historycznym hotelu Union odbędzie się impreza w stylu latynoamerykańskim. Czterogwiazdkowy hotel oferuje gościom SPA, trzy restauracje, kryte i odkryte baseny, własny klub nocny oraz muzeum zabytkowych samochodów. Właściwa ceremonia odbędzie się również w tym miejscu. Panna młoda ma siedem druhen, panu młodemu będzie towarzyszyć siedmiu drużbów.

Suknia ślubna podobno zapiera dech w piersiach, choć również do tej pory trzymana była w tajemnicy. Dziennikarze „People” zastanawiają się, czy Märtha Louise będzie miała królewskie przyzwolenie na założenie ślubnej tiary, którą nosiła na swoim pierwszym ślubie. Co ciekawe: nie była ona oryginalna, bo jej pierwowzór, wykonany z diamentów i pereł, który był w rodzinie od pokoleń, został skradziony. W 1995 roku wysłano klejnot do czyszczenia londyńskiej firmie jubilerskiej Garrard i ślad po nim zaginął. Jubilerzy zwrócili Norwegom replikę. Trendsetterzy spekulują, że Marta Ludwika może wziąć przykład ze ślubnej kreacji swojej matki, wówczas Sonji Haraldsen, która wychodząc za księcia Haralda 29 sierpnia 1968 roku we włosy miała wpięty welon ozdobiony białymi kwiatami.

