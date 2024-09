Córka Jennifer Garner i Bena Afflecka zaczyna prestiżowe studia. Doceniono nie tylko jej wiedzę

Rodzina Affleck-Garner od lat znajduje się pod czujnym okiem mediów – ostatnio przede wszystkim w kontekście rozwodu Bena Afflecka i Jennifer Lopez. Teraz jednak uwaga mediów skupiła się na Violet, najstarszej córce pary, która rozpoczęła studia na Uniwersytecie Yale. Potwierdzają to zdjęcia pokazane w sieci przez jej młodsze rodzeństwo. Fin dumnie prezentował bluzę z logo uczelni podczas powrotu do Los Angeles. Choć wcześniejsze spekulacje sugerowały już tę decyzję, teraz wiadomość stała się faktem.

Violet Affleck zaczyna studia w Yale

O tym, że Violet kończy edukację w szkole średniej, Jennifer Garner informowała na Instagramie w maju. Wyraziła swoje uczucia związane z nowym etapem w życiu córki w poruszającym poście. Seria zamieszczonych przez nią zdjęć pokazała, jak głęboko porusza ją ten temat. Jak każdy rodzic przeżywa go na swój sposób. "Powiedz mi, że masz absolwentkę, nie mówiąc, że masz absolwentkę" – napisała Garner, oddając słowami całą gamę uczuć towarzyszących temu wyjątkowemu momentowi.

Podjęcie nauki przez Violet Affleck na Yale to nie tylko ukoronowanie jej dotychczasowych osiągnięć, ale także dowód na to, że młode pokolenie jest świadome i zaangażowane społecznie. W lipcu, zanim jeszcze rozpoczęła studia, Violet zwróciła na siebie uwagę postawą obywatelską, zabierając głos na publicznym spotkaniu Rady Nadzorczej Los Angeles County. W trakcie wystąpienia wyjaśniła, dlaczego regularnie nosi maseczkę w miejscach publicznych – jako wyraz troski o własne zdrowie po przebytym w 2019 roku powikłaniu po infekcji wirusowej. Violet mówiła nie tylko o własnych przeżyciach, ale wystąpiła również w imieniu innych, nawołując do zapewnienia powszechnego dostępu do masek w budynkach publicznych i placówkach medycznych. Ta postawa została odebrana jako przejaw jej dojrzałości i gotowości do angażowania się w sprawy społecznie istotne, co z pewnością przyczyniło się do tego, że znalazła się w gronie studentów jednej z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. Można przypuszczać, że studia na Yale będzie nie tylko kontynuacją edukacji, ale także rozwinięciem jej aktywności społecznej.