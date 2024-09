"Cowboy Carter" Beyonce bez nominacji Country Music Awards. Dlaczego ją pominięto?

W tym kontekście sytuacji Beyonce szczególnie interesujący wydaje się kontrast jej przypadku z karierą Morgana Wallena, który po kontrowersjach związanych z użyciem rasistowskich epitetów wrócił do łask branży i zdobył w tym roku aż cztery nominacje Country Music Awards, w tym za współpracę z Post Malonem – artystą równie nietypowym dla świata country jak Beyoncé. Mając to na uwadze, trudno nie zapytać, dlaczego niektórzy mogą przekraczać gatunkowe granice, a inni spotykają się z oporem środowiska?

Warto też zauważyć, że nie wszyscy związani z projektem Beyoncé zostali pominięci w Country Music Awards. Shaboozey, który współpracował z artystką przy „Cowboy Carter”, zdobył dwie nominacje – w kategorii Najlepszy Nowy Artysta oraz Singiel Roku za utwór A Bar Song (Tipsy). Co więcej, utwór ten zajął pierwsze miejsce na listach przebojów country, zastępując Texas Hold 'Em na szczycie. Uczyniło to Shaboozeya pierwszym czarnoskórym mężczyzną, który jednocześnie zdobył szczyty list country i Billboard Hot 100. To dowód, że muzyka country, choć konserwatywna, może się zmieniać, nawet jeśli proces ten przebiega powoli.

„Cowboy Carter” - album wielkiej wagi

Pomimo braku nominacji do nagród CMA, „Cowboy Carter” pozostaje jednym z najciekawszych projektów muzycznych roku. Jest świadectwem odwagi artystycznej Beyoncé, która nie bała się zmierzyć z niełatwym dziedzictwem i przedefiniować siebie, jako artystkę, na nowo.

W wywiadzie dla „The Hollywood Reporter” Beyoncé powiedziała: „Kiedy przełamujesz bariery, nie wszyscy są gotowi i otwarci na zmiany. Ale kiedy widzę Shaboozey podbijającego listy przebojów i wszystkie piękne piosenkarki country wznoszące się na nowe wyżyny, inspirujące świat, to jest dokładnie to, co mnie motywuje”. Dla niej „Cowboy Carter” to nie tylko album, ale manifestacja potrzeby różnorodności i uznania dla wszystkich głosów, które budują amerykańską muzykę.

Historia Beyoncé pokazuje, jak trudnym, ale również istotnym krokiem w twórczości muzyków jest próba poszerzenia granic gatunkowych. Choć nie zawsze spotyka się to z natychmiastowym uznaniem, jej odwaga w przełamywaniu schematów może otworzyć drzwi dla przyszłych pokoleń artystów. „Cowboy Carter” to album, który na nowo definiuje nie tylko muzykę country, ale także to, co oznacza bycie artystą w świecie, który często zamyka się na to, co inne.