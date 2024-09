Claudia Schiffer wprowadza córkę Clementine Vaughn do świata mody. "Jak siostry"

Schiffer pochodzi z licznej rodziny. Jej ojciec, Heinrich, był prawnikiem, a matka, Gudrun, zajmowała się domem i wychowaniem czwórki dzieci. Claudia jest najstarsza (ur. 1970), a później kolejno: Stefan (ur. 1974), Ann Caroline (ur. 1975) oraz Andreas (ur. 1983). Rodzina wspomina, że w szkole Claudia była pilną uczennicą, bardzo dobrze radziła sobie w przedmiotach ścisłych. Chodziła również na lekcje baletu i gry na pianinie. Planowała studia prawnicze i pracę w kancelarii ojca, ale los chciał inaczej. Ostatecznie maturę zdała w trybie korespondencyjnym.

Miała 17 lat, 180 cm wzrostu, długie blond włosy i hipnotyzujące niebieskie oczy. Poszukiwacz talentów Michel Levaton, właściciel agencji Metropolitan Models, wypatrzył ją w nocnym klubie w Düsseldorfie w 1987 roku. Szybko zawojowała Paryż. Rok później miała już podpisany pierwszy duży kontrakt z marką dżinsów i pierwszą okładkę „Elle" (później było ich około 700). "Jako modelka musisz rozumieć pracę fotografa, pracę projektanta, aby przenieść ich wizję przed obiektyw. Valentino przekształcał mnie w romantyczną bohaterkę; Versace w syrenę; a Chanel w szykowną (…) obywatelkę świata... Bardzo wcześnie nauczyłam się, że każdy fotograf ‘patrzy’ inaczej. Na przykład Helmut Newton był skrupulatny w najdrobniejszych szczegółach i to właśnie nadawało jego zdjęciom taką graficzną moc" – opowiadała we francuskim wydaniu magazynu "Forbes".

Chodziła na wybiegach u najważniejszych projektantów takich jak Gianni Versace, Ralph Lauren, czy Yves Saint Laurent. W 1990 roku została muzą Karla Lagerfelda w Chanel. Była twarzą marek kosmetycznych Revlon i L'Oréal oraz reklamowała Citroëna. Ma swój udział w popkulturze. W 1993 roku śpiewał o niej Francuz Alain Souchon w "Foule sentimentale", w 2000 roku wystąpiła w teledysku do "Say it isn't so" amerykańskiego zespołu rockowego Bon Jovi. Zagrała samą siebie w filmie "Prêt-à-porter" Roberta Altmana i wystąpiła w słynnej komedii romantycznej "Love Actually" (polski tytuł: "To właśnie miłość") z Hugh Grantem, ale jej kariera aktorska nigdy się nie rozwinęła.

Claudia Schiffer – jaka matka, taka córka?

Szacuje się, że kariera modelki przyniosła jej majątek szacowany na 120 milionów dolarów. U szczytu sławy zarabiała 10 milionów dolarów rocznie, zapisując się w historii jako jedna z najlepiej zarabiających modelek świata. Po wycofaniu z branży wprowadziła na rynek linię kaszmirowych swetrów. Najnowszym projektem są zastawy stołowe sygnowanej jej nazwiskiem. Inspirowane domem w Anglii i okolicami rzeki Ren w Niemczech, gdzie Claudia dorastała, charakteryzują się oryginalnymi zdobieniami, wykonanymi przez rzemieślników z Bordallo Pinheiro – historycznej portugalskiej marki założonej w 1884 roku. Ceny zaczynają się od kilkudziesięciu euro za talerzyk deserowy po 1000 euro za duży wazon ozdobiony tymi owadami.



Claudia Schiffer udziela się również charytatywnie, jest między innymi ambasadorką dobrej woli UNICEF.

"Modeling otworzył przede mną świat i zapoznał mnie z wieloma niesamowitymi, kreatywnymi umysłami. Nauczyłam się wiele o fotografii, projektowaniu mody, biznesie, a także o sobie. Mam szczęście, że kocham to, co robię!" – wyznawała w "Forbesie".