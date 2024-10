Najpierw wojsko, później tron. Gdzie studiują europejskie księżniczki?

Czytaj więcej Jej historia Księżna Mette-Marit też walczy z poważną chorobą. Rokowania nie dawały nadziei Księżna koronna Mette-Marit była w młodości niespokojnym duchem. Przypadkowe spotkanie z następcą norweskiego tronu wywróciło jej życie do góry nogami. Po latach szczęśliwego życia pary w bajkową historię księżnej została wpisana diagnoza nieuleczalnej choroby.

Księżniczka Ingrid Aleksandra ma 20 lat i jest starszym dzieckiem księcia koronnego Norwegii Haakona oraz księżniczki koronnej Mette-Marit, ma o rok młodszego brata Sverre'a Magnusa. Oczekuje się, że zostanie drugą kobietą-monarchą w kraju, po XV-wiecznej królowej Małgorzacie. Pierwszeństwo do tronu ma jednak na razie jej ojciec. Ingrid Alexandra uczęszczała do przedszkola w miejscowości Asker. Rodzice posłali ją do lokalnej szkoły podstawowej Jansløkka School, do której chodził też starszy przyrodni brat księżniczki, syn jej matki, Marius Borg Høiby. Cztery lata później uznano, że priorytetem dla dziewczynki jest nauka języka angielskiego i przeniesiono ją do szkoły Uranienborg w Oslo, gdzie udzielała się w samorządzie uczniowskim, a kilka lat później, po ukończeniu Elvebakken Upper Secondary School w stolicy, mała okazję pracować w administracji szkolnej. W styczniu bieżącego roku została jednym z 9 900 młodych Norwegów wyznaczonych do odbycia obowiązkowej służby wojskowej. Odbywa 12-miesięczną służbę w batalionie inżynieryjnym w brygadzie Nord.

