Emma Thompson i Annie Lennox apelują o zaprzestanie ludobójstwa w Nigerii

Podczas tegorocznej gali rozdania nagród Grammy Annie Lennox w poruszający sposób wykonała piosenkę „Nothing Compares 2U”, oddając hołd nie tylko Sinéad O’Connor, ale innym przedstawicielom świata sztuki, którzy zmarli w minionym roku. Na ekranach za plecami wokalistki wyświetlano fotografie, nazwiska i krótkie wzmianki na temat osób znanych ze swojej działalności muzycznej czy teatralnej, między innymi piosenkarek Mary Weiss, Maríi Jiménez, aktorki Jane Birkin, autorki tekstów Cynthii Weil czy wokalistów Charliego Robinsona, Gary’ego Wrighta, gitarzysty Michaela Rhodesa oraz kompozytora Burta Bacharacha. Na zakończenie emocjonującego występu legendarna wokalistka popularnego w latach 80. duetu Eurythmics wykrzyczała ze sceny: „Artyści za zawieszeniem broni!, Pokój na świecie! (ang. „Artists for ceasefire!, Peace in the world!”).

Autorka przeboju „Sweet Dreams (Are Made of This)” znalazła się w gronie ponad 300 artystów, którzy w październiku ubiegłego roku wystosowali petycję adresowaną do przedstawicieli Kongresu Stanów Zjednoczonych oraz prezydenta Joe Bidena nawołującą ich do zaangażowania w zaprzestanie działań wojennych w Strefie Gazy i Izraelu. Oprócz Annie Lennox petycję podpisali wówczas między innymi America Ferrera, Jordan Peele, Gracie Abrams, Jennifer Lopez, Ben Affleck, Amanda Gorman, Dua Lipa, Jon Stewart i Drake.

Charyzmatyczna wokalistka zabrała również głos w najnowszej kampanii mającej na celu zaprzestanie przemocy i ludobójstwa w Nigerii. Wśród reprezentantek świata artystycznego udzielających poprarcia dla inicjatywy „Stop Nigeria Genocide” znalazła się też Emma Thompson. Jak brzmi ich przekaz?



Emma Thompson i Annie Lennox przeciwko ludobójstwu w Nigerii

W ramach kampanii „Stop Nigeria Genocide” artyści oraz przedstawiciele świata polityki nawołują ministrów brytyjskiego rządu do powstrzymania nigeryjskich władz od przemocy i ludobójstwa w północnym rejonie kraju. – Przemoc w Nigerii coraz bardziej przypomina ludobójstwo na tle religijnym, z systematycznymi atakami na społeczności chrześcijańskie w północno-środkowych rejonach kraju – można przeczytać w oświadczeniu podpisanym między innymi przez Emmę Thompson i Annie Lennox. Oprócz brytyjskiej aktorki i szkockiej wokalistki w kampanii wzięli udział między innymi aktorka Kate Henshaw, pisarz Nels Abbey, politycy Simon Woolley, Sayeeda Warsi, czy aktywiści dr Shola Mos-Shogbamimu oraz Femi Oluwole.