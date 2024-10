Selena Gomez, Lady Gaga, Ariana Grande: czy mają w tym roku szansę na Oscara?

32-letnia gwiazda od trzech lat wciela się w rolę głównej bohaterki kobiecej w serialu kryminalnym „Zbrodnie po sąsiedzku”, którego czwarta seria emitowana jest obecnie na jednej z platform streamingowych. Za udział w serialu odtwórczyni roli Mabel Mora otrzymała cztery nominacje do nagród telewizyjnych Emmy. We wrześniu bieżącego roku Selena Gomez powtórzyła sukces finansowy swojej wieloletniej przyjaciółki Taylor Swift, dołączając do grona miliarderów. Jak podaje magazyn „Bloomberg”, majątek gwiazdy szacowany jest na 1,3 miliarda dolarów i ma pochodzić nie tylko z działalności filmowej i wieloletniej aktywności na rynku muzycznym, ale i z uruchomionej w 2019 roku autorskiej marki kosmetycznej Rare Beauty. Czas pokaże, czy lista osiągnięć byłej gwiazdy takich produkcji Disney’a jak „Czarodzieje z Waverly Place” czy „Hannah Montana” zostanie – nomen omen – wzbogacona o pierwszą w jej karierze statuetkę Oscara.



Lady Gaga: Oscar za „Shallow” i 3 inne nominacje

Takim sukcesem może poszczycić się wymieniana w pierwszej dziesiątce kandydatek do tegorocznej nagrody Lady Gaga. Za rolę w najnowszej wersji filmu „Narodziny Gwiazdy” w 2019 roku otrzymała nominację do Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Statuetka trafiła wówczas w ręce Olivii Coleman wcielającej się w rolę królowej Anny w filmie „Faworyta”, jednak Lady Gaga została doceniona za najlepszą piosenkę, „Shallow”, wykonywaną w duecie z filmowym partnerem zagranym przez Bradleya Coopera. Autorkę hitu „Poker Face” nominowano również w 2016 roku w kategorii najlepsza piosenka za utwór „Til It Happens to You” powstały do filmu dokumentalnego „Pole walki”. W minionym roku wśród utworów nominowanych w tej samej kategorii znalazła się kompozycja Lady Gagi „Hold My Hand” ze ścieżki dźwiękowej do filmu „Top Gun: Meverick”.

Rola Harley Quinn w wyreżyserowanym przez Todda Phillipsa musicalu „Joker: Folie à Deux” może sprawić, że wszechstronna artystka, zdobywczyni między innymi 13 nagród Grammy oraz 18 wyróżnień MTV Video Music Awards ma szansę zasilić swoją imponującą kolekcję kolejną statuetką. Umiejętnie prowadzona kampania promocyjna filmu, uwzględniająca premierę albumu muzycznego „Harlequin” z kilkoma utworami ze ścieżki dźwiękowej „Jokera” pokazuje, że artystka świadomie zapewnia rozgłos produkcji sygnowanej swoim nazwiskiem.



Ariana Grande w „Wicked: Part One”: czy powtórzy sukces Kristin Chenoweth?

31-letnia Ariana Grande nie ma wprawdzie w swoim dorobku nagrody Akademii Filmowej, natomiast na sporządzonej przez „Variety” liście potencjalnych kandydatek do Oscara za rolę drugoplanową znajduje się na wysokim, 11. miejscu. Obecność w zestawieniu zapewnił jej udział w musicalu „Wicked: Part One”, w którym wciela się w rolę jednej z czarownic z krainy Oz – Glindy. Za występ w teatralnej wersji widowiska w 2003 roku odtwórczyni analogicznej roli, Kristin Chenoweth, otrzymała nominację do nagrody Tony. Premiera filmu z udziałem Ariany Grande zaplanowana jest na listopad bieżącego roku, a oprócz autorki takich hitów jak między innymi „No Tears Left to Cry”, „7 Rings”, czy „thank u, next” występuje w nim Cynthia Erivo, jedna z niewielu artystek wyróżnionych nagrodami Tony, Emmy i Grammy oraz dwukrotną nominacją do Oscarów. Być może współpraca z tak utalentowaną koleżanką pozwoli młodej gwieździe sięgnąć po pierwszą w jej karierze statuetkę, której oryginalna nazwa brzmi Academy Award of Merit?