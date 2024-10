Taylor Swift hojnie wsparła ofiary huraganów Milton i Helene

W oświadczeniu opublikowanym na profilu organizacji na Instagramie Claire Babineaux-Fontenot wyraziła wdzięczność za gest gwiazdy.

„Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Taylor Swift za jej hojną darowiznę w wysokości 5 milionów dolarów na rzecz huraganów Helene i Milton. Ten wkład pomoże społecznościom odbudować się i odzyskać siły. Dzięki niemu zapewnimy ludziom dotkniętym tymi niszczycielskimi burzami niezbędną żywność, czystą wodę i zapasy”, napisała Babineaux-Fontenot.

Taylor Swift wspiera ofiary katastrof

To nie pierwsze tego rodzaju działanie Tylor Swift. Artystka regularnie angażuje pomaga ofiarom katastrof naturalnych. W grudniu 2023 roku przekazała milion dolarów na rzecz ofiar burz, które nawiedziły stan Tennessee. Z kolei w lutym 2024 roku przekazała 100 tysięcy dolarów rodzinie 44-letniej kobiety, która zginęła podczas parady zwycięskiej drużyny Kansas City Chiefs po Super Bowl.

Skutki huraganów Milton i Helene

Huragan Milton zbliża się w tej chwili do wybrzeża Zatoki Meksykańskiej na Florydzie. Meteorolodzy przewidują, że będzie to jedna z najpotężniejszych burz, jakie dotknęły ten obszar. Prognozy wskazują, że Milton może osiągnąć rekordowe siły, co czyni go szczególnie niebezpiecznym dla regionu, który zaledwie dwa tygodnie temu został spustoszony przez huragan Helene.