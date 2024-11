"Doskonały przywódca". Sekretarka królowej Elżbiety opowiedziała, jakim była szefem

Choć pałace odwiedzało wiele znakomitych osobistości, zdaniem Samanthy Cohen jej pracodawczyni nigdy nie miała problemów z przerostem ego. "Ona była mistrzynią. Rozumiała, że to jej rola. Traktowała ją bardzo poważnie i wykonywała ją do perfekcji. Ale wiedziała, że jest to odrębne dla niej jako osoby. Nigdy nie była odurzona czyimś urokiem, nigdy się nie popisywała, nigdy nie kusiło jej, by się pysznić" - podkreśla.

Samantha Cohen cieszyła się zaufaniem swojej pracodawczyni. Na prośbę królowej objęła stanowisko prywatnej asystentki Harry'ego i Meghan po ich ślubie. Miała zadbać również o ich wizerunek medialny. Uczestniczyła też w tzw. "Sandringham Summit", spotkaniu, które odbyło się w styczniu 2020 roku, na którym omawiano sytuację po ogłoszeniu przez księcia Harry'ego, że wraz z żoną wycofują się z królewskiego życia i wyjeżdżają z kraju.

Królowa Elżbieta II – antyteza celebrytyzmu

"Czuliśmy się bardzo mile widziani, byliśmy integralną częścią ich życia" - wspomina z sentymentem Samantha Cohen, wracając do prywatnych chwil spędzonych w towarzystwie Elżbiety II. Królowa była znana z tego, że w okresie świątecznym ofiarowywała puddingi każdemu z 550 członków swojego personelu. Bardziej zaufani ludzie w jej kręgach, np. asystentka, dostawali też bony podarunkowe i kartki świąteczne z odręcznymi podpisami monarchini.

Podczas pobytów w Szkocji dzieci królewskiej sekretarki często natykały się na Elżbietę II, która jeździła po okolicy konno, albo spacerowała, kiedy one wybierały się na przejażdżkę rowerem. Jedną z pasji jej królewskiej mości była jazda samochodem. Cohen wspomina, że królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jeździła po okolicach Balmoral z dość dużą prędkością, która przyprawiała o niepokój jej pasażerów.

