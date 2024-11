Wyjątkowa metamorfoza Sydney Sweeney. Jak się zmieniła do roli zawodniczki boksu?

Sydney Sweeney: pasjonatka sportów walki

Drobnej budowy blondynka, znana między innymi z takich produkcji jak „Opowieść podręcznej”, „Biały Lotos”, „Ostre przedmioty”, „Pewnego razu … w Hollywood” czy „Euforia”, z zadowoleniem przyjęła wiadomość o możliwości powrotu do treningów bokserskich. – Od 12 do 19 roku życia trenowałam zapasy i kickboxing.

Gdy otrzymałam propozycję zagrania roli Christy Martin, wprost nie mogłam doczekać się powrotu na ring, podjęcia regularnych treningów i obserwowania zmian zachodzących w moim ciele. Historia Christy nie należy do najłatwiejszych. Jest wymagająca fizycznie i emocjonalnie, jednak ja uwielbiam stawiać sobie wyzwania – wyjaśniała w rozmowie z dziennikarzami magazynu „Deadline”.

Pełna podziwu dla sportsmenki, w której rolę właśnie się wciela, 27-latka podkreśliła też, że zasługi pięściarki wykraczają poza osiągnięcia na ringu bokserskim. – Christy Martin pokonała stereotypy dotyczące płci, ale i toczyła nierówną walkę z emocjonalną, fizyczną i finansową przemocą, której była ofiarą. Jako pasjonatka sportów walki czuję się zobowiązana, aby opowiedzieć historię kobiety, która stawiła czoła tak wielu przeciwnościom losu i nie pozwoliła, by ją pokonały. To niezwykle emocjonalna historia – dodała w cytowanej rozmowie.



Reżyser filmu o Christy Martin: takiej historii poszukiwałem

Historia zmagającej się z wątpliwościami co do swojej orientacji seksualnej młodej kobiety, dorastającej w niewielkiej miejscowości w Zachodniej Wirginii, zainteresowała australijskiego reżysera Davida Michôda. – Mam doświadczenie w tworzeniu filmów na temat skrzywdzonych mężczyzn i od dawna myślałem o tym, by uczestniczyć w powstaniu produkcji o niezłomnej kobiecie obdarzonej imponującą siłą i wolą walki. Gdy dwa lata temu poznałem historię Christy Martin, wiedziałem, że właśnie trafiłem na opowieść, której poszukiwałem. Jej dzikość jest w pełni uzasadniona: pochodziła z konserwatywnej rodziny i już w młodości wiedziała, że nie może w pełni być sobą. Sport służył jej między innymi do tego, by wyładować swój gniew i kumulowane wewnątrz emocje. Podjęła w życiu wiele kontrowersyjnych decyzji, jak choćby poślubienie niebezpiecznego mężczyzny – wyjaśnia reżyser w rozmowie z „Deadline”.

Oswobodzona z przemocowego związku Christy Martin w 2017 roku poślubiła swoją dawną rywalkę z ringu, Lisę Holewyne. Prowadzi firmę promującą wydarzenia sportowe, Christy Martin Promotions, a także wspiera ofiary przemocy domowej za sprawą prowadzonej przez siebie organizacji non-profit Christy's Champs.