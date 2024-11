Rzadki element w stylizacji księżnej Charlene. "Symbol siły i niezależności"

Ponad dwie dekady temu Charlene Wittstock reprezentowała swój kraj – Republikę Południowej Afryki – podczas letnich Igrzysk Olimpijskich w Sydney. Ambitna pływaczka o promiennym uśmiechu, długich blond włosach i figurze modelki pozowała do zdjęć w towarzystwie innych sportowców, odważnie spoglądając w obiektyw aparatu. Po wstąpieniu do monakijskiej rodziny książęcej 2011 roku jej aparycja stopniowo ulegała zmianie. Krótko przystrzyżone włosy, gwałtowna utrata kilogramów, przygaszone spojrzenie i ledwie dostrzegalny uśmiech sprawiły, że żonę księcia Alberta II zaczęto określać mianem najsmutniejszej księżnej świata.



Reklama

Księżna Charlene: rezygnacja z kariery sportowej

Dla poznanego w 2000 roku przyszłego męża sportsmenka porzuciła karierę pływaczki. Ogłoszone w 2010 roku zaręczyny i zorganizowane rok później huczne wesele oznaczały wprawdzie rozpoczęcie nowego etapu w życiu, ale niewiele miały wspólnego z realizacją marzeń o bajecznym, pozbawionym trosk losie księżniczki rodem z bajki. Jeszcze przed złożeniem przysięgi małżeńskiej, Charlene miała poznać trudną prawdę na temat burzliwej przeszłości ukochanego i jego licznych romansów, których owocem jest dwoje nieślubnych dzieci: syn Alexandre i córka Jazmin Grace. Matkami potomstwa są kolejno: stewardesa Air France Nicole Coste oraz amerykańska agentka nieruchomości Tamara Rotolo.

W dniu ślubu fotografom udało się wprawdzie uchwycić kilka nieśmiałych uśmiechów panny młodej, ale świat obiegły też ujęcia obrazujące księżną Charlene zalaną łzami i ocierającą oczy chusteczką. – Wszystko było tak przytłaczające i buzowały we mnie najróżniejsze emocje. Nieustanne plotki i narastające napięcie sprawiły, że w trakcie ceremonii wybuchłam płaczem – wyzna po latach w wywiadzie dla „The Times”. Do sukni ślubnej z kolekcji Armani Privé wysadzanej 40.000 kryształków Swarovskiego dołączono 5-metrowy tren ozdobiony ponad 20.000 pereł. Na palcu serdecznym panny młodej lśnił pierścionek z 3-karatowym diamentem. Refleksyjna księżna ukryje go przed światem na kolejne lata. Wprawni obserwatorzy zauważą tę wyjątkową biżuterię na dłoni Charlene podczas obchodów święta narodowego Monako 19 listopada 2024 roku.