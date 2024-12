Sabrina Carpenter w centrum poważnej afery z udziałem księdza

Teledysk do utworu „Feather” nie przez przypadek miał swoją premierę w Halloween minionego roku. Z pozoru sielankowe sceny, w których wokalistka spaceruje ulicą, uczestniczy w treningu fitness czy wchodzi do windy, mają nieszczęśliwy finał dla występujących w tle mężczyzn. Prześladujący Sabrinę Carpenter panowie, którzy w natarczywy sposób próbują zwrócić na siebie jej uwagę, kolejno: giną pod kołami ciężarówki, zadają sobie nawzajem śmiertelne ciosy na sali treningowej, a także kończą swój żywot w windzie, przyduszeni własnymi krawatami. 25-latka wybiera się następnie na zbiorowy pogrzeb adoratorów, przybywając do kościoła różowym kabrioletem. W nowojorskiej świątyni tańczy nad pastelowymi trumnami, przywdziana w wielowarstwową, rozkloszowaną sukienkę, eksponującą nogi, czarną woalkę zakrywającą twarz i niebotyczne szpilki. – Czuję się znacznie lżejsza, jak piórko, odkąd nie ma cię w moim życiu – śpiewa roześmiana przy ołtarzu.

Powodów do uśmiechu może w ostatnim czasie nie mieć Jamie Gigantiello – ksiądz, który udzielił zgody na nagranie teledysku w nowojorskim kościele, zlokalizowanym w dzielnicy Williamsburg na północy Brooklynu. Po ponad roku od premiery kontrowersyjnego klipu został nie tylko pozbawiony swojego stanowiska, ale i pociągnięty do odpowiedzialności za inne przewinienia, które wyszły na jaw w trakcie śledztwa wokół utworu młodej gwiazdy pop. Jakie konsekwencje go spotkały i co w tej sprawie ma do powiedzenia Sabrina Carpenter?



Jamie Gigantiello: zgoda na nagranie „Feather” wynikała z nieprawidłowej oceny sytuacji

W oświadczeniu wydanym przez diecezję rzymskokatolicką na Brooklynie napisano, że Jamie Gigantiello został zwolniony z „jakiegokolwiek nadzoru duszpasterskiego i roli zarządczej” we wspomnianym kościele. Biskup Robert Brennan, odpowiedzialny za tę decyzję, dodał ponadto, że pozbawił księdza praw do zbierania funduszy na działalność i rozwój parafii Matki Bożej z Góry Karmel-Zwiastowania (ang. Our Lady of Mount Carmel – Annunciation Parish), a kościół, w którym nakręcono teledysk, został poddany rytuałowi oczyszczenia, mającemu na celu przywrócenie świętości tego miejsca.