Kobiety niepospolite - one zwróciły naszą uwagę w 2024 roku. Subiektywny ranking

Rok 2024 był pełen niezwykłych dokonań kobiet, które swoją niezłomnością i odwagą kształtują otaczający je świat. Od przełomowych osiągnięć w nauce, przez innowacje w biznesie, po inspirujące działania społeczne – kobiety nieustannie przesuwają granice tego, co możliwe. W naszym subiektywnym zestawieniu, prezentowanym w losowej kolejności, postanowiliśmy wyróżnić kobiety, które w minionym roku udowodniły, że niepospolitość to ich znak rozpoznawczy. To one inspirowały i zaskakiwały, odważnie wytyczając nowe szlaki w swoich dziedzinach.

Reklama

Nila Ibrahimi

Nila Ibrahimi to 17-letnia aktywistka z Afganistanu, która swoim śpiewem zainicjowała kampanię #IAmMySong. Powrót talibów do władzy w Afganistanie w 2021 roku zmusił Nilę i jej rodzinę do ucieczki do Pakistanu, gdzie przez prawie rok nie miała dostępu do edukacji. W ramach protestu przeciwko zakazowi śpiewania nałożonemu na uczennice w Afganistanie, Nila opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym wykonuje piosenkę. Film zyskał szeroki rozgłos i zapoczątkował inicjatywę #IAmMySong.

Nila jest założycielką platformy internetowej „Her Story”, na której publikuje historie dziewcząt z Afganistanu, walczących o realizację marzeń pomimo licznych przeszkód i zakazów. Inicjatywa ma na celu budowanie społeczności wsparcia i inspirowanie do działania. Za działania na rzecz praw dziewcząt i kobiet Nila, wybrana spośród 165 nominowanych, została laureatką tegorocznej Międzynarodowej Nagrody Pokojowej dla Dzieci, przyznawanej przez holenderską organizację KidsRight.