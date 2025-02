Margaret Qualley przypłaciła zdrowiem rolę w „Substancji”. „Zmiany trudne do wyleczenia”

Margaret Qualley: dostrzegłam pozytywną stronę moich dolegliwości

Tuż po zakończeniu zdjęć do horroru w reżyserii Coralie Fargeat, Margaret Qualley rozpoczynała pracę nad kolejnym filmem, „Rodzaje życzliwości”. Jak wyznała, zmiany na skórze, które utrzymywały się przez ponad rok po sfinalizowaniu poprzedniego projektu, były widoczne również u postaci odgrywanych przez nią w nagrodzonym Złotą Palmą filmie wyreżyserowanym przez Yórgosa Lánthimosa. – Jedna z czterech postaci, w jaką wcieliłam się w filmie „Rodzaje życzliwości”, ma widoczny trądzik. Nie był to element charakteryzacji, tylko zmiany na mojej skórze będące pozostałością po poprzednim projekcie. Wtedy też dostrzegłam pozytywną stronę moich dolegliwości. Pomyślałam, że mój trądzik może przysłużyć się kolejnej postaci, jaką odgrywam na ekranie – żartowała.

Uszkodzona trądzikiem cera, którą aktorka pieczołowicie leczyła przez rok po zakończeniu prac nad „Substancją”, nie była jedynym przykrym wspomnieniem związanym z charakteryzacją skonstruowaną dla aktorki na potrzeby filmu. Pod koniec horroru, odgrywana przez 30-latkę postać Sue z trudem się porusza za sprawą zmian, jakie w wyniku nadużywania eliksiru zaszły w jej ciele. Kostium przywdziewany przez aktorkę został odtworzony na tyle wiernie, że zarówno nałożenie, jak i pozbycie się go, było wielogodzinnym bolesnym procesem. – Noszenie kostiumu mogę porównać do przebywania w sali tortur – wyznała w cytowanej rozmowie. – Nieustannie obijałam się o jakieś przedmioty, przewracałam się i powtarzałam sobie, że chyba nie dam już rady. Poszczególne ujęcia kręciliśmy dopóty, dopóki nie doświadczałam ataku paniki. Wówczas miałam potrzebę zdarcia z siebie całego kostiumu, co oczywiście byłoby niemożliwe, ponieważ mogłabym przy tym zedrzeć wraz z nim własną skórę – dodała dobitnie.

W rozmowie z „LA Times” reżyserka filmu, Coralie Fargeat, porównała pracę nad kostiumami do laboratorium szalonego profesora. Odtwórczynie głównych ról – Demi Moore i Margaret Qualley – spędziły 87 dni na planie zdjęciowym, a następnie przez kolejny miesiąc uczestniczyły w nagraniach uwzględniających jedynie zbliżenia na ich zdeformowane działaniem tytułowej substancji twarze i ciała. Przy wysiłku poczynionym ze strony producentów filmu i odtwórczyń głównych ról, Złoty Glob dla Demi Moore dla najlepszej aktorki czy nagroda BAFTA dla Pierre Olivier Persin, Stéphanie Guillon, Frédérique Arguello i Marilyne Scarselli za najlepszą charakteryzację i fryzury są jak najbardziej uzasadnione. Tymczasem Margaret Qualley, również ma powody do zadowolenia. – Gdy zakończyliśmy pracę nad filmem, po raz kolejny przypomniałam sobie, dlaczego zgodziłam się na udział w tym projekcie. Miałam potrzebę udowodnienia sobie, że z odwagą przystąpię do realizacji nawet najbardziej wymagającego wyzwania – przyznaje w rozmowie z „LA Times”, czego rola Sue jest najlepszym przykładem.

