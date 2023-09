Kontrowersyjny trend w noszeniu bielizny. Zatęsknimy za tym, co ukryte?

Moda premium kojarzy się z oryginalnością, jakością i wyjątkowymi cenami produktów - tak wysokimi, że mogą konkurować z kwotami, które należy wyłożyć na zakup luksusowych samochodów. Coraz rzadziej dziwi już informacja o tym, że hollywoodzka gwiazda za swoją kreację z czerwonego dywanu zapłaciła kilkadziesiąt tysięcy dolarów.

O prawdziwy zawrót głowy przyprawia najdroższa suknia na świecie, która kosztuje 30 mln dolarów. Stworzył ją malezyjski projektant Abdullah Faiyzali. Czerwona kreacja została wykonana z najwyższej jakości materiałów - jedwabiu, szyfonu, tafty, satyny, kryształów Swarovskiego, 751 diamentów i 70-karatowego diamentu w kształcie łezki.

MiuMiu: Majtki za 5,6 tys. dolarów

Intymna część garderoby zgodnie z wizją domu mody MiuMiu miała się stać nowym trendem. Marka stworzona przez Miuccię Pradę wypuściła na rynek majtki warte… 5,6 tys. dolarów. Bieliznę udekorowano złotymi cekinami. Podszewka jest wykonana z mieszanki jedwabiu i wełny oraz posiada tylne zapięcie na suwak. 75 proc. składu majtek stanowi szkło.

Trend, o którym mówi się, że przesuwa ogólnie przyjęte granice, nawiązuje do stylu „naked dress”. Święcił tryumfy w 2022 roku i miał na celu skupienie uwagę na tym, co dotychczas w modzie zakrywano. Wszystko po to, aby podkreślić, że kobiety chcą mieć kontrolę nad własnym ciałem i przełamywać stereotypy. Na początku września tego roku ponownie zrobiło się o nim głośno, gdy Emma Corrins znana z serialu „The Crown” pojawiła się na czerwonym dywanie w stylizacji MiuMiu - zielonym kardiganie i pasujących do kompletu majtkach.