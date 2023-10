"Efekt Prady" - kolejne dzieło niezawodnej Miuccii

O marce MiuMiu w świecie mody zwykło się mówić, że jest „młodszą siostrą” Prady. Sama Miuccia Prada, jej założycielka, mówiła: „Prada to obraz tego, kim jestem, Miu Miu – tego, kim chciałabym być”. Wnuczka założyciela słynnego na całym świecie domu mody Prada stworzyła tę markę w 1993 roku.

Reklama

Miuccia Prada i jej wpływ na świat mody

Jej zeszłoroczna kolekcja, w której główną rolę odgrywały krótkie sweterki nakładane na koszule i postrzępione krótkie spódniczki z niskim stanem, w wyjątkowo krótkim czasie zyskała nieprawdopodobną popularność.

- Kluczowym elementem mojego projektowania dla Miu Miu staje się wszystko, co związane z awangardą, jest pozytywnie pokręcone i dziwne, co stanowi pewnego rodzaju wyzwanie. Jest tu więcej miejsca na wolność twórczą - mówiła Miuccia Prada.

"New York Times" przytoczył kilka dowodów na to, że inni najwięksi projektanci mody czerpią z wizji Miuccii Prady.

Redaktorka "New York Times" w pierwszej kolejności odniosła się do ostatniego tygodnia Mody w Nowym Jorku. - Joseph Altuzarra zaoferował coś, co było w istocie odą do wczesnej Prady, prezentując „kokonowe”, jednolite płaszcze, przezroczyste ołówkowe spódnice i luźne dzianiny. Temat ten znów został powtórzony trzy tygodnie później w Paryżu na pokazie Matthew M. Williamsa dla Givechy, który prezentował podobne motywy Prady, wykorzystując je w pastelowych odcieniach nakrapianych na czarnych, eleganckich sukienkach - napisała napisała Vanessa Friedman, główna krytyczka mody NYT.