Aukcję swetra w symboliczne owce rozpoczęto 31 sierpnia i przez długi czas najwyższa oferowana kwota nie przekraczała $200,000. Aż do ostatnich minut, kiedy cena przedmiotu gwałtownie podskoczyła do 1.4 miliona dolarów. Pobito tym samym rekord wielu sprzedanych dotychczas przedmiotów i ubrań należących do księżnej Diany. Za kwotę najbliższą tej ostatniej sprzedano w 2022 roku samochód Lady Di, Ford Escort - $806,000.

Reklama

Wzorzysty czerwony sweter z wieloma białymi i jedną czarną owcą, 19-letnia Diana miała na sobie w czerwcu 1981 roku podczas meczu polo, w którym brał udział jej ówczesny narzeczony, książę Karol. Miało to miejsce cztery miesiące po ogłoszeniu zaręczyn.

Warm and Wonderful u szczytu popularności

Autorzy projektu, firma Warm and Wonderful, osiągnęli w tamtym czasie gigantyczną popularność za sprawą rozpropagowania ich produktu przez przyszłą księżną. Jednocześnie na rynku pojawiło się mnóstwo podróbek słynnego swetra. Co ciekawe, niedługo po ślubie, uległ on zniszczeniu i pałac Buckingham wystosował oficjalne pismo do producentów z prośbą o naprawę lub nowy egzemplarz. Tym samym w 1983 roku, podczas kolejnego meczu polo, Diana miała na sobie kopię słynnego oryginału. Wspomniany list z podziękowaniem i prośbą o naprawę ulubionego ubrania księżnej, został dołączony do aukcji Sotheby's i nabyty wraz z książęcym swetrem.

W samym wzorze przedstawiającym jedną czarną owcę wśród stada białych, komentatorzy upatrują się sekretnego przekazu ze strony Diany, która swoją na pozór radosną stylizacją, już kilka miesięcy przed ślubem rzekomo próbowała podkreślić własną rolę w rodzinie królewskiej.