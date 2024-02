Luksusowa marka odzieżowa ubierze mężczyzn w stroje inspirowane... stylem księżniczki Anny

Księżniczka Anna łączy kobiecość i mundur

Silvia Venturini Fendi opowiadając o najnowszej męskiej kolekcji marki, wspominała też o łączeniu kobiecości i munduru, jak ma to w zwyczaju księżniczka Anna. - Spodobał mi się pomysł przełamywania barier, łamania męskich i kobiecych kodów. Księżniczka bardzo rygorystycznie podchodzi do ubioru, ma militarne podejście, ale jednocześnie jest kobieca. Projektantka nawiązała też do życiorysu siostry Króla, które określiła jako ''życie poza centrum uwagi''. Warto wspomnieć, że chociaż Anna udziela się w 300 instytucjach charytatywnych oraz była nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla, to w kontakcie z poddanymi jest raczej wycofana. Rzadko też podaje im dłoń, twierdząc, że jeśli nie może uścisnąć wszystkich, to lepiej nie witać się z żadnym z fanów rodziny królewskiej.

Księżniczka Anna nieczęsto udziela wywiadów. Jest za to bardzo oddana swojej pracy — na działania charytatywne poświęca 180 dni w roku. Według ''Vanity Fair'' jest najbardziej zapracowaną członkinią rodziny królewskiej. Instytucje, którym patronuje, działają na wielu polach są to m.in. prawa kobiet, edukacja najmłodszych czy jeździectwo.