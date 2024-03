Agel Akol– najbardziej rozchwytywana modelka na pokazach Tygodnia Mody sezonu 2024/2025

W pokazach Tygodnia Mody sezonu jesień-zima 2024/2025, pojawiła się na wybiegach w Nowym Jorku, Londynie, Mediolanie i Paryżu co najmniej 37 razy. Agel Akol pierwszy raz pojawiła się na wybiegu dużego domu mody w ubiegłym roku, prezentując kolekcję Prady. W ostatnich tygodniach prezentowała modele sygnowane między innymi metkami Balenciaga, Alexander McQueen, Fendi, Ferragamo czy Loewe.

Reklama

Urodzona w Sudanie topmodelka Agel Akol dorastała w Kanadzie, a mieszka w Paryżu. Reprezentują ją największe agencje modelingowe jak The Face we Francji czy ONE Management w Stanach Zjednoczonych. Branżowy serwis Models.com przyznał jej w tym roku tytuł Najlepszego debiutu i Najlepszego przełomu w karierze.

Zanim została zauważona przez łowców talentów, uczyła się w szkole średniej. Później musiała już łączyć naukę z pracą.

Na swoim pierwszym wybiegu pojawiła się u Prady, prezentując na jesień-zimę 2023/2024. „To było niesamowite! Widziałam wszystko: przygotowania, przymiarki, próby. Czułam się, jakbym była częścią tego fajnego świata za kulisami. A kiedy wszystko się połączyło, poczułam, że moje marzenia się spełniły” – wspomina w wywiadzie dla francuskiej edycji „Vogue’a”.