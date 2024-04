Najsłynniejsza naga kreacja Kate Moss idzie pod młotek. "Dobra suknia - dobra noc"

Choć od pamiętnej imprezy „Look Of The Year”, podczas której nastoletnia wówczas Kate Moss miała na sobie tę kreację, minęło ponad 30 lat, córka modelki, Lila Moss, w ubiegłym roku wyraźnie nawiązała do tamtego wydarzenia, decydując się na ubiór inspirowany najsłynniejszą stylizacją mamy. Podczas gali Fashion Awards w Royal Albert Hall w Londynie, 20-latka zaprezentowała się w kreacji projektu Nensi Dojaka. Cienkie ramiączka, prześwitujący materiał, długość do kostek i metaliczny kolor sprawiły, że ubiór natychmiast porównano do tego, który uśmiechnięta, początkująca modelka miała na sobie w 1993 roku. Przyglądając się obu fotografiom, trudno nie dostrzec podobieństwa również w doborze fryzury. Obecna na imprezie Kate Moss tym razem zdecydowała się na czarną wieczorową suknię vintage, do której dobrała elegancką pelerynę w tym samym kolorze. Flesze aparatów błyskały nieustannie, natomiast tym razem żadnych przezroczystości nie wychwycono.

