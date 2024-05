Wyjątkowy pokaz mody w Chile: modele wśród ton śmieci

Stygmatyzacja rejonu

Sama pustynia stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych w rejonie, jednak pobliscy mieszkańcy ubolewają nad przekształceniem ogromnej jej części w wysypisko śmieci. – To miejsce stało się całkowitą ruiną, do której nieustannie dorzucane są kolejne tony zużytych ubrań – podkreśla cytowana przez „The Guardian” Ángela Astudillo, współzałożycielka organizacji Desierto Vestido, powstałej w celu zwiększenia świadomości zagrożeń ekologicznych związanych z zanieczyszczaniem środowiska na tak ogromną skalę. – Zaistniała sytuacja doprowadziła do stygmatyzacji tego rejonu, ponieważ obecnie opisuje się pustynię jako najbardziej zanieczyszczone miejsce świata – dodaje.

Podejmowane dotychczas działania w celu ratowania sytuacji okazywały się bezskuteczne. Gdy Ángela Astudillo próbowała dokumentować przypadki dostarczania kolejnych ton ubrań na wysypisko, otrzymywała groźby od sprawców takich procederów. Nałożone przez lokalne władze kary finansowe w wysokości £150 również nie przyniosły pożądanych rezultatów, ponieważ kwota nie jest zatrważająca, a przy jej egzekwowaniu brakuje konsekwencji.



Cztery żywioły

Pomysł na zorganizowanie w tym miejscu pokazu mody okazał się przełomowy o tyle, że na temat stosów odzieży zanieczyszczającej chilijską pustynię usłyszał cały świat. We współpracy z agencją reklamową Artplan oraz aktywistami z organizacji Fashion Revolution Brazil zaaranżowano show, w którym zużyta odzież posłużyła nie tylko jako podstawa stylizacji modeli, ale i niebanalna sceneria obrazująca skalę niszczycielskiego zjawiska.

Wydarzenie zorganizowano pod nazwą Atacama fashion week 2024, a odpowiedzialna za kompletowanie ubrań modeli stylistka Maya Ramos, do stworzenia kolekcji użyła dostępnych na wysypisku ubrań, z których stworzyła zestawy oscylujące wokół tematyki czterech żywiołów: ziemi, ognia, powietrza i wody. Aby dopracować każdą stylizację, spędziła ponad 24 godziny na pustyni, zszywając i dopasowując każdy strój do sylwetek modeli, a także dodając do zestawów kolejne elementy znalezione na stosach dostępnej wokół odzieży.

Szare koszule, warstwy i paski

Każdy z zaprezentowanych strojów symbolizuje inny rodzaj niebezpieczeństwa wynikającego ze skali zanieczyszczeń środowiska spowodowanej stosem odpadów: szare koszule nawiązują do koloru pyłu unoszącego się nad Atacamą, gdy podejmowane są próby podpalenia zalegających tam ton odzieży. Warstwy naszyte na dżinsy obrazują pokłady zgromadzonych na pustyni elementów garderoby, a ciasno zaciśnięte wokół talii modelek paski odnoszą się do trudnej sytuacji i ograniczeń, z jakimi muszą mierzyć się lokalni mieszkańcy w związku z przebywaniem w bliskim sąsiedztwie gigantycznego, nieustannie powiększającego się wysypiska śmieci.