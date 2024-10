Kate Moss wraz z córką wzięły udział w pokazie bielizny. Uroda i talent widoczne gołym okiem?

Podczas Victoria's Secret Fashion Show, który odbył się 15 października w Nowym Jorku, Kate Moss miała na sobie czarne body z wycięciami na brzuchu, prześwitującą czarną koronkową halkę, czarne szpilki, a do tego parę czarnych pierzastych anielskich skrzydeł, jak na aniołka Victoria's Secret przystało. Lila Moss z kolei miała kreację w kolorze pudrowego różu: bikini ze srebrnymi gwiazdkami, kurtkę z frędzlami, naszyjnik na brzuch i talię, szpilki wysadzane kryształkami z paskami wokół kostki, a skrzydła symbolizował metalowy napis układający się w jej imię.

Matka i córka w świecie modelingu

Lila Grace Moss jest córką Kate Moss i dziennikarza Jeffersona Hacka. Para rozstała się krótko po jej narodzinach. Twarz Lili po raz pierwszy pojawiła się na okładce włoskiego wydania Vogue osiem lat temu – pozowała wtedy wraz ze znaną matką. Dwa lata później wzięła udział w kampanii Marc Jacobs Beauty i wystąpiła już solo na okładce magazynu „Dazed”. Jej kariera nabrała rozpędu kiedy pojawiła się w kampanii Miu Miu SS20 oraz w pokazie podczas Tygodnia Mody w Paryżu. Później kolejno zdobiła okładki japońskiego, hongkońskiego i brytyjskiego „Vogue’a”. W 2021 roku obie panie Moss poszły razem w pokazie Fendi prezentując kolekcję ich przyjaciółki, projektantki Kim Jones. Lila również interesuje się projektowaniem, uczęszcza do Parsons School of Design w Nowym Jorku. Kiedy była dzieckiem, zdiagnozowano u niej cukrzycę typu 1. Stara się zrywać ze stygmatyzacją choroby nie ukrywając podczas oficjalnych wydarzeń swojej pompy insulinowej monitorującej poziom cukru we krwi.

Wzięcie udziału w Victoria's Secret Fashion Show dla Kate Moss było wyjątkiem. W ostatnich latach wycofała się z branży rezygnując z intensywnego trybu życia. To zainspirowało ją do stworzenia marki, którą nazwała Cosmoss. "Dotarłam do punktu w moim życiu, w którym potrzebowałam równowagi" - mówiła w wywiadzie dla „Harper’s Bazaar w ubiegłym roku. "Cosmoss jest odzwierciedleniem mojej osobistej podróży do świata wellness – selekcją produktów, rytuałów, wskazówek i sztuczek, które stosuję każdego dnia i na których polegam, aby karmić moją duszę, osiągnąć wewnętrzny spokój i radość" – wyjaśniała.

Victoria's Secret Fashion Show 2024

Mieszkająca na co dzień w Londynie Kate Moss nie była jedyną modelką, która wróciła na wybieg po dłuższej przerwie. Wraz z nią pojawiły się tam też takie gwiazdy jak Carla Bruni, Tyra Banks, Eva Herzigova, Adriana Lima, czy Doutzen Kroes. Zresztą sam pokaz tej znanej marki bieliźniarskiej został wskrzeszony po sześciu latach, odkąd ostatnia jego edycja została skrytykowana za brak różnorodności wśród modelek, a tym samym dyskryminację ze względu na rozmiar czy kolor skóry. Tym razem nie zapomniano więc o inkluzywności i wzięły w nim udział kobiety o różnych typach urody oraz modelki size plus. Na scenie towarzyszyły im piosenkarki, a największe poruszenie wywołał występ 78-letniej Cher.