Zespół naukowców z Harvard University sprawdził związek między długotrwałym spożyciem masła i olejów roślinnych a śmiertelnością w amerykańskiej populacji. Zdaniem badaczy masło i oleje reprezentują odrębne kategorie produktów, jeśli chodzi o potencjalne skutki zdrowotne. Masło zawiera bardzo dużą ilość tłuszczów nasyconych i prawie żadnych korzystnych, niezbędnych tłuszczów wielonienasyconych. Z tego względu jego spożycie wiąże się z niekorzystnymi skutkami zdrowotnymi, a zwłaszcza zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Okazuje się, że zastąpienie masła niektórymi olejami roślinnymi może znacznie obniżyć ryzyko przedwczesnej śmierci.

Nowe badanie przeczy obecnym trendom

Wyniki badania opublikowanego 6 marca w czasopiśmie JAMA Internal Medicine podważają popularny obecnie trend, jaki panuje w mediach społecznościowych. Promuje on tłuszcze zwierzęce oraz masło, a jednocześnie neguje spożycie olejów roślinnych. Jak podaje CNN, z tym twierdzeniem nie zgadza się m.in. Walter Willett, jeden z autorów badania, profesor epidemiologii i żywienia w Harvard T. H. Chan School of Public Health w Bostonie. „Z jakiegoś powodu, który nie jest dla mnie jasny, w internecie krąży mit, że masło jest zdrowym tłuszczem, ale nie ma na to żadnych dobrych dowodów”, powiedział.

Porównanie masła i olejów roślinnych. Co wynika z badania?

Badanie objęło 221 054 dorosłych Amerykanów. Włączono do niego tylko osoby, które na początku obserwacji nie chorowały na raka, choroby układu krążenia, cukrzycę ani choroby neurodegeneracyjne. Naukowcy przeanalizowali ich dane dietetyczne, gromadzone przez kilka dekad, które pochodziły z trzech badań – The Nurses’ Health Study, The Nurses’ Health Study II i The Health Professionals Follow-up Study. Uczestnicy sami zgłaszali swoje nawyki żywieniowe co cztery lata, co pozwoliło badaczom śledzić zmiany w czasie i obliczać długoterminowe średnie spożycie produktów. W analizach uwzględniono ich wiek, BMI, palenie papierosów, całkowite spożycie kalorii, a także inne wzorce żywieniowe.