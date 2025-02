Popularny produkt może zmniejszyć ryzyko raka jelita grubego. Nowe wyniki badań

Przypadki zachorowania na raka jelita grubego zidentyfikowano za pomocą kwestionariuszy, dokumentacji medycznej i aktów zgonu. Osobom, u których potwierdzono chorobę, pobrano próbki tkanek. Następnie próbki zostały poddane analizie, aby określić cechy guza. Wyekstrahowano z nich również DNA, aby zmierzyć obecność Bifidobacterium. Guzy zostały sklasyfikowane jako Bifidobacterium-dodatnie lub Bifidobacterium-ujemne. Oprócz tego badacze uwzględnili lokalizację nowotworu.

W kolejnym etapie naukowcy zbadali, w jaki sposób spożycie jogurtu wiąże się z ryzykiem raka jelita grubego, w szczególności w odniesieniu do guzów Bifidobacterium-dodatnich i Bifidobacterium-ujemnych. W analizach uwzględniono takie czynniki, jak wiek, aktywność fizyczna, palenie, spożycie alkoholu, masa ciała, spożycie czerwonego i przetworzonego mięsa oraz spożycie witamin. Nowotwory z Bifidobacterium-dodatnim stwierdzono u około 31 proc. osób z rakiem jelita grubego, co oznacza, że potencjalny efekt ochronny związany ze spożywaniem jogurtu może ograniczać się tylko do określonej podgrupy pacjentów.

Zespół doszedł do wniosku, że osoby, które spożywały co najmniej dwie porcje jogurtu tygodniowo, miały o 20 proc. niższe ryzyko zachorowania na raka jelita grubego z obecnością Bifidobacterium w porównaniu z osobami, które spożywały mniej niż jedną porcję miesięcznie. Związek ochronny był najbardziej zauważalny w przypadku nowotworów w proksymalnej części jelita, czyli skierowanej ku początkowi przewodu pokarmowego. Wynik ten nie jest jednak statystycznie istotny, co oznacza, że nie można jednoznacznie stwierdzić, że jogurt wpływa na zmniejszenie ryzyka.

Czego nie uwzględniono w badaniu?

Aby potwierdzić opisane wyżej potencjalne powiązania, niezbędne będą dalsze badania. Naukowcy przyznali, że przeprowadzona przez nich analiza miała pewne ograniczenia. Przede wszystkim istnieje ryzyko, że pacjenci źle oszacowali spożycie jogurtu. Poza tym nie zmierzono poziomu innych korzystnych bakterii występujących w produkcie, takich jak Lactobacillus. Nie wiemy zatem, jaka była rola pozostałych gatunków.

Niemniej jednak wyniki wskazują, że długotrwałe spożywanie jogurtu może selektywnie wpływać na ryzyko raka jelita grubego, zwłaszcza w przypadku występowania zaburzonej bariery jelitowej. Ten potencjał przeciwnowotworowy prawdopodobnie ma związek z utrzymaniem zrównoważonej mikroflory. To z kolei może przyczyniać się do płynnego przemieszczania się treści jelitowej, likwidacji szkodliwych drobnoustrojów, utrzymania funkcji bariery jelitowej i produkcji bioaktywnych peptydów oraz krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Bifidobacterium, które wytwarzają te kwasy, potencjalnie wykazują działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne wobec raka, jednocześnie aktywując układ odpornościowy. Można zatem przypuszczać, że spożycie jogurtu wzmacnia funkcję bariery błony śluzowej jelit, zapobiegając przenikaniu bakterii do guza.