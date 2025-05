Dlaczego niektóre dzieci uczą się chodzić później niż inne? Nowe odkrycie

Jak interpretować wyniki badań? Naukowcy uspokajają rodziców

Do tej pory naukowcy nie znali odpowiedzi na pytanie, co powoduje tak duże różnice w momencie postawienia pierwszych kroków przez dzieci. Od lat wiedzieli, że mogą mieć na to wpływ czynniki środowiskowe. To pierwsze badanie genetyczne niemowląt na tak dużą skalę i pierwsze, które miało na celu sprawdzić, kiedy dzieci uczą się chodzić.



„Rodzice często martwią się, że wczesne lub późne chodzenie jest złym znakiem lub, że zrobili coś złego. Teraz widzimy, że genetyka odgrywa znaczącą rolę we wpływie na czas tego kamienia milowego” – powiedziała dr Anna Gui, która pracowała nad badaniem.

Inne czynniki, które wpływają na to, kiedy dziecko zacznie chodzić, to siła mięśni nóg, ogólny stan zdrowia i możliwości ćwiczenia.

Co ciekawe, ustalono, że istnieje związek między późniejszym rozpoczęciem chodzenia a genami, które mają wpływ na lepsze osiągnięcia edukacyjne. Oznacza to, że niemowlęta, którym nauka chodzenia zajmuje więcej czasu, mogą wbrew pozorom lepiej radzić sobie w szkole. Badania sugerują dodatkowo, że późniejsze rozpoczęcie chodzenia, pozostające jednak w typowym zakresie, było powiązane genetycznie z mniejszym ryzykiem rozwoju ADHD.

„Widzimy, że różnice genetyczne, które wpływają na późniejsze chodzenie, wpływają również na wyższe osiągnięcia edukacyjne i mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia ADHD" – potwierdziła prof. Angelica Ronald.