Pełna nazwa pociągu to Venice Simplon-Orient-Express, A Belmond Train, Europe. W skrócie określa się go po prostu jako VSOE. 20 czerwca 2024 roku wyruszy w trzydniową podróż z Paryża do Portofino.

Reklama

Wbrew nazwie, trasa nie będzie przebiegać w pobliżu Wenecji. VSOE wyruszy z Paryża o 15:00 i przejedzie przez Dijon, Lyon i Avignon, a następnie wzdłuż Lazurowego Wybrzeża, zanim dotrze do Włoch. Finał podróży zaplanowany jest na godzinę 13.00 następnego dnia w mieście Santa Margherita Ligure, określanym mianem prawdziwej perełki włoskiej Riwiery. Stamtąd goście zostaną przetransportowani do Portofino. Spędzą tam dwa dni w luksusowym hotelu Splendido – jego pełna nazwa to Splendido, A Belmond Hotel, Portofino. Obiekt usytuowany jest na zielonym wzgórzu z widokiem na port.

Z Portofino podróżujący muszą zorganizować powrót na własną rękę, ponieważ bilet jest tylko w jedną stronę. Jeśli zdecydują się na podróż koleją, czeka ich zatłoczony pociąg regionalny do Genui i Mediolanu, a następnie do Paryża — szybkim pociągiem Frecciarossa podróżującym z prędkością do 300 km/h.

Co wchodzi w skład ceny?

Za trzydniową wycieczkę trzeba będzie zapłacić minimum $8,525 za osobę. W tej cenie pasażerowie otrzymają posiłki serwowane przez nagradzanego gwiazdkami Michelin szefa kuchni Jeana Imberta, a czas umilać im będą albo muzycy grający na żywo na pianinie albo zespół swingowy. Do dyspozycji gości pozostaną też nowe luksusowe kabiny, w których będzie można cieszyć się prywatnością. Śniadanie będzie serwowane gościom bezpośrednio do łóżka, aby zapewnić komfort podróży i wyeliminować konieczność porannego wstawiania.

Kolejne atrakcje przygotowano dla gości w samym hotelu Splendido: oprócz świeżo odnowionych pokoi, basenu ze słoną wodą i studia fitness, uczestnicy tego luksusowego wyjazdu otrzymają pięciodaniowe menu degustacyjne serwowane przez Imberta. Do ich dyspozycji pozostanie otwarty bar serwujący koktajle. Następnego dnia czeka ich prywatny pokaz filmów w kinie plenerowym na słynnym placu La Piazzetta w Portofino.