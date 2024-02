Oversharing a cyberprzemoc

Podczas gdy wyżej wspomniane korzyści wynikające z aktywności w sieci są niezaprzeczalne, warto również mieć na uwadze szereg zagrożeń nieuchronnie związanych z epatowaniem prywatnością w Internecie. Uwikłani w zjawisko oversharing internauci, niejednokrotnie nie mają świadomości, jak publikowane przez nich treści mogą być wykorzystywane przez cyberprzestępców i odwracać się finalnie na ich niekorzyść. – Zagrożenia związane z częstym publikowaniem prywatnych informacji w social mediach, to utrata kontroli – zastrzega ekspertka. – Cyberataki są wszechobecne, coraz bardziej podstępne i przebiegłe. Tu grozi nam: kradzież tożsamości, ataki phishingowe czy inne formy cyberprzestępczości. Częste publikowanie może wiązać się z presją społeczną, aby utrzymać odpowiednią obecność online. Ludzie mogą czuć się zobowiązani do dzielenia się swoim życiem, nawet jeśli to dla nich jest niekomfortowe – alarmuje przedsiębiorczyni.

O ile tego typu ataki wiążą się z poważnymi konsekwencjami natury prawnej, nie należy zapominać również i o tych, które mogą poważnie nadszarpnąć poczucie własnej wartości obserwujących i przyczynić się do pogarszania ich nastroju, ilekroć konfrontują się z atrakcyjnymi, a nawet nieco podkoloryzowanymi treściami publikowanymi przez znajomych, na których tle sami wypadają dużo mniej korzystnie. – Regularne oglądanie życia innych ludzi na platformach społecznościowych może prowadzić do porównywania się i poczucia niskiej samooceny, gdy widzi się pozornie idealne życie innych. To często zgubne i może prowadzić do wielu problemów – konstatuje Ewelina Salwuk-Marko.

Autentyczność w cenie

Wiele znanych osób zdecydowało się w ostatnim czasie na bardzo odważny krok: publikację twarzy nie tkniętej makijażem czy zdjęć bez grama filtra upiększającego. Jednak nadal nie jest to zjawisko powszechne i fotografie sauté stanowią raczej wyjątek od reguł rządzących w kolorowym, nieco odrealnionym świecie mediów społecznościowych – Istnieje pewna tendencja do ukazywania życia w bardziej pozytywnym świetle – przyznaje ekspertka. – Prezentujemy sukcesy, piękne chwile, zgrabne ciało czy zainteresowania. Ludzie często wybierają treści do publikacji w social mediach, które chcą udostępnić, selekcjonując je spośród wielu możliwości. Najczęściej pokazujemy t,o co pozytywne, bo tak jest łatwiej.

Ludzie, którzy udostępniają bardziej autentyczne, rzeczywiste aspekty swojego codziennego życia, mogą być postrzegani na różne sposoby, zależnie od kontekstu i odbiorców – dodaje.

W zalewie tak wykreowanych treści autentyczność okazuje się miłą odmianą i wartością docenianą przez internautów. – Autentyczność jest dziś czymś o czym się sporo mówi. Myślę, że współczesna kultura docenia autentyczność, więc ludzie, którzy nie kreują sztucznego wizerunku, mogą być postrzegani jako bardziej realni i prawdziwi – przyznaje Ewelina Salwuk-Marko. – Dzieląc się trudnościami i przeciwnościami, ludzie mogą zyskać empatię i wsparcie od innych, którzy doświadczają podobnych sytuacji. Ale w niektórych przypadkach może skutkować ostracyzmem w przypadku osób, które nie podążają za danym trendem czy oczekiwaniami innych. Niektórzy mogą uważać, że bardziej autentyczne treści np. te dotyczące porażek w biznesie, problemów finansowych itp. są mniej interesujące – konstatuje ekspertka.

Zmęczenie treściami mało autentycznymi, czy zdjęciami starannie wyretuszowanymi przed publikacją sprawia, że wielu internautów poszukuje wiarygodnych fotografii i właśnie te ceni sobie najbardziej – Warto jednak mieć świadomość, że to, co widzimy online, może być jedynie fragmentem pełnej historii. W każdym razie warto doceniać różnorodność i indywidualność, a nie oceniać ludzi jedynie na podstawie tego, co publikują online – podsumowuje ekspertka.