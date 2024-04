Czy poślubiłam/em właściwą osobę? Słowa terapeutki Esther Perel dają do myślenia

Witam w moim gabinecie

W jednym z artykułów opublikowanych na swojej stronie internetowej, Esther Perel przyznaje, że każde miejsce, w którym przebywa, może spontanicznie stać się jej „gabinetem”. – Miewałam gabinety w pociągach, w taksówce, podczas długich spacerów w parku oraz w damskich toaletach – zwłaszcza tam. Tak więc witam każdego w moim gabinecie i zapraszam do rozmowy – dodaje.

Rozmowy te jest w stanie przeprowadzić w dziewięciu językach. Urodzona i wychowana w Belgii, przez 12 pierwszych lat życia uczyła się języka flamandzkiego. Jednak w jej domu posługiwano się też językiem francuskim, niemieckim, polskim oraz jidysz. Samodzielnie opanowała kolejne cztery: hiszpański, portugalski, hebrajski i angielski. Marzy o tym, by nauczyć się jeszcze arabskiego.

Nie muszę znać każdego słowa

W trakcie wywiadu dla „The New York Times”, zapytana, czy w pewnych językach łatwiej jest rozmawiać o miłości niż w innych, odpowiada, że w niektórych kulturach uczucia wyrażane są w sposób bardziej naturalny, co pozwala parom nazwać swoje emocje i swobodniej je opisać. Zawsze jednak dba o to, by osoba, z którą rozmawia, miała możliwość wypowiedzenia pewnych kwestii w swoim własnym języku. – Czasem proszę o przetłumaczenie, jeśli czegoś nie zrozumiałam, natomiast ważne jest dla mnie, by usłyszeć te zdania wypowiedziane w naturalny sposób, ponieważ różnica odczuwalna jest natychmiast. Zmienia się ton głosu, pojawia się drżenie, prawda – wymienia. – Wtedy następuje pełne porozumienie. Nie muszę znać każdego słowa, żeby odczytać intencję wypowiedzi. Zawsze rozpoznam, gdy osoba mówi: „tęsknię za tobą”, „nie mogę o tobie zapomnieć” – dodaje.

Światowej sławy terapeutka jest autorką książki poświęconej tematyce niewierności. Podejmując ten bolesny aspekt relacji międzyludzkich, rozpatruje go z wielu perspektyw, kwestionując panujące powszechnie uproszczenie, że zdrada sprowadza się jedynie do seksu. – Niewierność stanowi bardzo złożone doświadczenie, które może doprowadzić do rozpadu całych rodzin i zachwiania wiary w związki. Aby zrozumieć, na czym to zjawisko polega, trzeba uświadomić sobie, że dotyczy bardzo wielu aspektów związku i nie chodzi tutaj tylko o wskazanie, kto jest dobry a kto zły, kto jest ofiarą, a kto świętym. Niewierność dotyczy czasem wszystkiego poza seksem: zdrady, utraty zaufania, kłamstwa, podwójnej moralności, oszustwa. Seks może stanowić jeden z elementów zdrady, ale nie musi nim być – tłumaczy w cytowanym wywiadzie dla „The New York Times”.