Jak reagować, gdy dziecko myśli o destrukcyjnych zachowaniach? Suicydolożka radzi

- Jeżeli widzimy, że dziecko interesuje się treściami suicydalnymi w sieci, czy to będzie jakieś wyzwanie, czy może posty, w których jest poruszany temat samouszkodzeń, to warto działać następująco: po pierwsze – zauważyć ten fakt – mówi dr Halszka Witkowska. - Drugie Z oznacza „zapytaj”. Nie chodzi jednak o stawianie pytania „dlaczego?”, a dopytanie, co stoi za tym, że dziecko interesuje się takimi treściami – co powoduje, że klika w te materiały, co się u niego dzieje, że interesują je takie, czy może ktoś z jego znajomych przechodzi w tym momencie kryzys. Trzeci krok to zaakceptowanie kryzysu dziecka, jego trudnych emocji. Nie należy tego podważać czy wyśmiewać, mówić na przykład, że to treści, którymi się interesuje, są głupie. Ważne jest, aby traktować niepokojące zainteresowanie dziecka jako poważny sygnał alarmowy. I wreszcie czwarte Z: zareaguj – czyli bądź uważny, rozmawiaj, oferuj wsparcie.

Odpowiedzialność cyfrowa rodziców

Zdaniem ekspertki rodzice powinni interesować się tym, co ich dzieci oglądają w sieci, a także rozmawiać z nimi na temat zagrożeń wynikających z niektórych zachowań promowanych w internecie.

- Chodzi o to, żeby nie ukrywać tego tematu – mówi dr Halszka Witkowska. - Rodzic powinien wiedzieć, czym interesuje się jego dziecko w internecie. Jeżeli zorientuje się, że są to np. destrukcyjne wyzwania, to powinien umieć powiedzieć „widzę, że interesują cię takie treści, może mierzysz się z czymś trudnym?”, „może chciałabyś lub chciałbyś ze mną o tym porozmawiać?” – stwierdza.

W kontekście, o którym mowa, ważna jest też perspektywa nauczycielska. Warto, aby również pedagodzy nie bali się tych tematów i informowali, że część treści, promowanych wyzwań, które pojawiają się w internecie, mogą zagrażać życiu i zdrowiu. Ważne jest, aby młodzi ludzie zdawali sobie sprawę, że często są one tworzone tylko po to, aby budować popularność nadawców.

- Na niebezpieczne treści należy reagować – zgłaszać je do administratorów, ale na pewno nie udostępniać ich – mówi ekspertka. - Jeżeli ktoś ze znajomych udostępnia tego typu treści, również warto spróbować się dowiedzieć, czy mierzy się z kryzysem, czy potrzebuje rozmowy na ten temat, ale przede wszystkim należy zapytać, dlaczego interesują go takie treści – podkreśla dr Halszka Witkowska.