Przyszła trenerka reprezentacji kobiet w piłce nożnej USA - mistrzyni budowania sportowej potęgi

Sześć tytułów mistrza kraju, pięć Pucharów Anglii, dwa Puchary Ligi i Tarcza Wspólnoty – to najważniejsze osiągnięcia piłkarskiej kobiecej drużyny Chelsea Women pod wodzą trenerki i menedżerki Emmy Hayes. Po 12 latach pracy z tym zespołem ogłosiła, że odchodzi pod koniec roku. Pojawiły się spekulacje, że obejmie stanowisko trenerki reprezentacji Stanów Zjednoczonych w piłce nożnej kobiet.

Emma Hayes - przyszła trenerka reprezentacji kobiet w piłce nożnej w USA

„Emma była jednym z największych motorów zmian w kobiecym futbolu. Jej osiągnięcia w Chelsea są niezrównane i na zawsze pozostaną w historii klubu” – stwierdzili dyrektorzy sportowi klubu Laurence Stewart i Paul Winstanley w oświadczeniu opublikowanym 4 listopada. Zdobywała nagrody nie tylko zespołowo, ale także jako najlepszy menedżer i trener. Zajmowała się również komentowaniem sportowym i publicystyką. Przez ostatnie lata spekulowano, że może zostać pierwszą kobietą – trenerem piłkarskiej drużyny mężczyzn. Wszystko jednak wskazuje na to, że wróci do USA, skąd ma już trenerskie doświadczenia.

Sama marzyła o tym, żeby być piłkarką. W liceum dołączyła do akademii Arsenalu Londyn, ale musiała zrezygnować z grania po kontuzji kostki, której nabawiła się na stoku narciarskim jako 17-latka. Studiowała europeistykę, język hiszpański i socjologię w Liverpool Hope College, a później uzyskała tytuł magistra na wydziale spraw międzynarodowych. Pierwszą posadę trenerską objęła w drużynie Long Island Lady Riders w latach 2001-2003. Przez trzy kolejne lata była główną trenerką drużyny piłkarskiej kobiet w Iona College w New Rochelle, a także asystentką trenera pierwszego zespołu i dyrektorem akademii Arsenal Ladies w latach 2006–2006.

Wyjechała do Stanów. Dołączyła jako menedżer do Chicago Red Stars w 2008 roku. W 2010 roku objęła stanowisko dyrektora technicznego w Western New York Flash i doradzała firmie w zakresie transferów, pomagając stworzyć drużynę, która w 2011 roku zdobyła mistrzostwo kobiet w profesjonalnej piłce nożnej. Później wróciła do Londynu i pracowała dla rodzinnej firmy zajmującej się wymianą walut. Po rezygnacji Matta Bearda ze stanowiska, Emma została zatrudniona w Chelsea. „Zbudowała wszystko w Chelsea od zera – od prania strojów, po jedzenie, posiadanie własnego budynku, własne treningi i boiska. Teraz jest to całkowicie profesjonalne, ale przez lata o to wszystko trzeba było walczyć” - mówi zawodniczka Katie Chapman, która grała pod wodzą Hayes w trzech różnych klubach.