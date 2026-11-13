Większość siłowni projektuje się z myślą o dwudziestolatkach. LadiesGym postawił na kobiety, które w takich miejscach czują się obco – po pięćdziesiątce, coraz częściej po siedemdziesiątce. To największa w Polsce sieć klubów fitness dla kobiet. Działa od 12 lat, a do końca 2026 roku będzie mieć 28 klubów w dziewięciu miastach (Warszawa, Kraków, Łódź, Katowice, Sosnowiec, Chorzów, Tychy, Gliwice i Zabrze). O tym, dlaczego pół godziny treningu potrafi zmienić czyjeś życie i dlaczego kobiety po pięćdziesiątce tak długo nie miały swojego miejsca, rozmawiamy z Martyną Krawczyk, dyrektor zarządzającą LadiesGym.

Martyna Krawczyk

Opowiada Martyna Krawczyk – dyrektor zarządzająca LadiesGym

Skąd pomysł, żeby otwierać kluby fitness z myślą o kobietach po 45. roku życia?

Z prostej obserwacji. Kobieta w tym wieku wie, że powinna się ruszać – słyszy to od lekarza, od córki, z telewizji. Ale kiedy wchodzi na zwykłą siłownię, widzi dwudziestolatków, głośną muzykę i sprzęt, którego nie umie obsłużyć. Czuje się oceniana, więc wychodzi i już nie wraca. My zbudowałyśmy miejsce, do którego taka kobieta chce wrócić, bo ktoś tam na nią czeka.

Kim są państwa klubowiczki?

To kobiety dojrzałe w pełnym tego słowa znaczeniu. Mediana wieku to 57 lat, ponad 40 procent pań ma więcej niż 60 lat, a co szósta – ponad 70. Łączy je jedno: przez lata dbały o wszystkich dookoła, a teraz chcą zadbać o siebie.

Laura Łącz i klubowiczki LadiesGym

Co w praktyce znaczy, że u państwa „nikt nie ocenia”?

Kluby są kameralne. Trenerki i menedżerka znają każdą klubowiczkę, wiedzą, która ma chore kolano, a która właśnie została babcią. Nikt tu nie porównuje figur ani wyników. Kobieta, która przychodzi pierwszy raz, nie jest „nową klientką”, tylko kimś, kogo za tydzień wszyscy będą witać po imieniu. To brzmi jak drobiazg, ale dla wielu pań to jest powód, żeby w ogóle przyjść.

Na czym polega sam trening?

To nasz autorski program: 30 minut treningu obwodowego na 16 stacjach ustawionych w okrąg, z których połowa to maszyny hydrauliczne. Klubowiczki przechodzą od stanowiska do stanowiska, cały czas pod okiem trenerki. Podczas treningu ćwiczą całe ciało i jednocześnie pobudzają metabolizm. Maszyny hydrauliczne są bardzo bezpieczne – opór zależy od tego, z jaką siłą kobieta sama pracuje. Nie ma ciężarów do podnoszenia ani ryzyka, że ktoś przeciąży stawy. Pół godziny wystarczy, żeby popracować nad siłą, kondycją i ruchomością. I łatwo to wpleść w codzienność, nawet przy wnukach czy pracy.

Klubowiczki piszą do państwa, że dzięki treningom wróciły do sprawności.

To prawda, takie wiadomości przychodzą regularnie. Nie składamy obietnic medycznych i nie zastępujemy lekarza – zawsze zachęcamy, żeby skonsultować aktywność ze specjalistą. Ale historie takie jak pani Anny z naszego klubu na krakowskich Bieńczycach słyszymy bardzo często: „Wchodzenie po schodach, przejście dłuższego dystansu było prawdziwym wyczynem, a do tego towarzyszył mi ból. Jestem dużo sprawniejsza, a ból w kolanach oraz kręgosłupie ustąpił. Czuję się świetnie. Dzięki ćwiczeniom w Ladies wróciła mi prawdziwa chęć do życia!” Inne panie piszą o większej ruchomości stawów, silniejszych nogach, o tym, że mniej boli je kręgosłup. Dla nas to najważniejszy sygnał, że regularny, bezpieczny ruch robi swoje.

Mówi pani, że LadiesGym to więcej niż trening. Co to znaczy?

Zaczęłyśmy od ruchu, a okazało się, że równie ważne jest to, co dzieje się wokół niego. Kobiety poznają w klubach przyjaciółki, umawiają się poza klubem. Panie, które po przejściu na emeryturę czy po odejściu dzieci z domu zamknęły się w czterech ścianach, znowu częściej wychodzą. Zyskują poczucie własnej wartości. Przychodzą poćwiczyć, a wychodzą z ogromną chęcią do życia.

Stąd hasło „Więcej życia”?

Dokładnie tak. Wzięło się z tego, co słyszymy od klubowiczek. Kiedy pytamy, co im daje LadiesGym, rzadko w pierwszej kolejności mówią o kilogramach. Mówią, że mają więcej energii, więcej znajomych, więcej odwagi. Po prostu więcej życia.

Co jest dla LadiesGym najważniejsze – metoda, maszyny, liczba klubów?

Nasza społeczność. Maszyny można kupić, a kluby otworzyć, ale tego, co dzieje się między klubowiczkami, nie da się skopiować. To kobiety, które się znają, czekają na siebie, pytają, czemu koleżanki nie było w środę.

Jak to wygląda, kiedy ktoś zmienia swoje życie?

Widać to po drobiazgach. Pani, która na pierwszy trening przyszła niepewnie i stanęła z boku, po kilku miesiącach przyprowadza sąsiadkę. Kobieta, która od lat nie wychodziła wieczorem z domu, umawia się z koleżankami z klubu. Nasze trenerki mówią, że najpiękniejsze w tej pracy jest patrzenie, jak kobieta z miesiąca na miesiąc kwitnie.

Jak dbają państwo o tę społeczność?

Organizujemy spotkania w klubach, imprezy okolicznościowe i spotkania edukacyjne ze specjalistkami. Społeczności nie da się zarządzić z biura. Ona powstaje w klubach, dzięki trenerkom i menedżerkom, które znają każdą klubowiczkę. Naszym zadaniem jest dać im na to czas i przestrzeń.

Dlaczego branża fitness tak długo nie widziała kobiet po pięćdziesiątce?

Bo łatwiej budować ofertę dla kogoś, kto i tak przyjdzie. Dwudziestolatka nie trzeba przekonywać do siłowni. Kobiety po pięćdziesiątce nikt tam nie zapraszał, więc uznała, że to nie dla niej. A to ona ma najwięcej do zyskania: siłę, żeby samodzielnie wnieść zakupy i bawić się z wnukami, i powód, żeby wyjść z domu. Nasze klubowiczki 60+ przychodzą częściej niż młodsze i zostają z nami dłużej. To pokazuje, jak bardzo takiego miejsca brakowało.

Klubowiczki, trenerka Natalia Jakuła

Co dalej z LadiesGym?

Działamy od 12 lat i jesteśmy dziś największą w Polsce siecią klubów fitness dla kobiet: rok zakończymy z 28 klubami w Warszawie, Łodzi, Krakowie i na Śląsku. Naszym celem jest 100 klubów LadiesGym w Polsce, ale nie gonimy za samą liczbą. Dostajemy wiadomości od kobiet z pytaniem, kiedy otworzymy klub właśnie u nich, i to jest dla nas najlepszy drogowskaz. Za każdym nowym klubem idą konkretne historie klubowiczek, które wróciły do sprawności, odzyskały pewność siebie i znalazły towarzystwo. Chcemy, żeby każda kobieta, niezależnie od wieku, miała takie miejsce blisko domu.

Słyszałam, że do klubów często przychodzą córki ze swoimi mamami.

To jeden z najpiękniejszych obrazków w naszych klubach. Córka widzi, że mama coraz rzadziej wychodzi z domu, że brakuje jej ruchu i ludzi, ale wie, że sama mama na siłownię nie pójdzie. Przyprowadza ją więc na pierwszy trening, czasem trzyma za rękę przy drzwiach. Po kilku tygodniach mama przychodzi już sama, bo czekają na nią koleżanki. Wiele córek mówi nam potem, że odzyskały mamę – bardziej radosną, pewniejszą siebie, z własnym życiem.

Zbliżają się święta. Czy karnet do klubu to dobry prezent?

Myślę, że jeden z najlepszych, jakie można dać bliskiej osobie – mamie, babci, cioci, przyjaciółce. Nie kolejna rzecz na półkę, tylko czas dla siebie, ruch i nowe znajomości. Taki prezent mówi: chcę, żebyś miała więcej życia. A często jest też pierwszym krokiem, na który ktoś sam by się nie odważył.

Co powiedziałaby pani kobiecie po pięćdziesiątce, która boi się wejść na siłownię?

Że ten strach jest zupełnie normalny i że nie musi go pokonywać sama. Niech przyjdzie na trening próbny, porozmawia z trenerką, zobaczy, kto ćwiczy obok. Nikt nie będzie od niej niczego wymagał od pierwszego dnia. Najtrudniej jest przejść przez próg. Po drugiej stronie czekają kobiety, które kiedyś bały się tak samo. A potem jest już tylko więcej życia.

Wiecej informacji: https://ladiesgym.pl/

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