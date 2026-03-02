Reklama

Zmienił się główny powód, dla którego Polacy chodzą na siłownię

O tym, że aktywność fizyczność jest ważna dla dużej Polaków, można się przekonać, analizując wyniki różnych badań na ten temat. Z najnowszego opracowania przygotowanego przez ekspertów jednej z aplikacji do ćwiczeń wyłania się ciekawy obraz osób odwiedzających siłownie.

Publikacja: 02.03.2026 18:14

Polacy regularnie odwiedzający siłownie najchętniej korzystają z bieżni.

Foto: Adobe Stock

Marta Jarosz

Jeszcze do niedawna trening na siłowni kojarzył się głównie z chęcią zbudowania masy mięśniowej, a sama przestrzeń tego miejsca do ćwiczeń zdecydowanie częściej służyła mężczyznom niż kobietom. Dziś w praktyce siłownie często są częścią klubów fitness i nierzadko ćwiczy w nich już tyle samo osób obu płci. Wyraźnie zmieniły się także powody, dla których Polki i Polacy korzystają z siłowni. 

Po co Polacy chodzą na siłownię?

Eksperci Technogym przeanalizowali informacje o aktywności fizycznej ponad 26,5 tysiąca Polek i Polaków, korzystających z aplikacji w Polsce. Wynika z nich m.in., że najczęstsze cele badanych związane z aktywnością fizyczną w 2026 r. to poprawa ogólnej sprawności – tak wskazało 76 proc. osób, dla 36 proc. główny cel stanowi redukcja wagi a także przygotowanie kondycyjne pod konkretną dyscyplinę sportową – 13 proc. odpowiedzi. Dla 10 proc. najistotniejsze w aktywności fizycznej jest z kolei wsparcie zdrowia organizmu.

– Największe źródło motywacji do zadbania o kondycję, rozumianej jako fitness, stanowi chęć redukcji masy ciała (36 proc. wskazań). Na drugim miejscu znalazła się poprawa kondycji i sylwetki (22 proc.), a zaraz za nią, na miejscu trzecim – wzrost siły (również 22 proc.) – mówi Tomasz Syczyński, specjalista ds. technologii i koncepcji treningowych Technogym Polska. – Te dane jasno pokazują, jak bardzo zmieniło się postrzeganie funkcji sportu przez Polki i Polaków. Dziś fitness to narzędzie do tego, aby jak najdłużej cieszyć się pełnią życia, ale jeszcze dekadę temu siłownia służyła wyłącznie pracy nad muskulaturą.

Jeśli chodzi o sprzęty, z których Polacy najchętniej korzystają na siłowni i uznają je za najważniejsze w wyposażeniu miejsc do ćwiczeń, okazało się, że absolutnym numerem 1 jest bieżnia. Dane z urządzeń wspomnianej  aplikacji podłączonych do sieci są jednoznaczne: 60 proc. wyborów w sekcji cardio przypada właśnie na ten sprzęt. Na schody (8,5 proc.) czy rowery (7,5 proc.) decyduje się zdecydowana mniejszość użytkowników.

Czy warto ćwiczyć na bieżni?

Czy bieżnia to faktycznie sprzęt dla każdego i urządzenie, dzięki któremu można uzyskać najlepsze efekty, regularnie z niego korzystając?

– Bieżnia to strefa komfortu. Wydaje nam się, że to najprostsza droga do celu, ponieważ instynktownie rozumiemy zasady jej działania i ideę biegania. Jednak dla zdecydowanej większości trenujących, którzy deklarują potrzebę poprawy ogólnej kondycji, to pułapka. Jednostajny ruch i rodzaj ćwiczenia przeradzają się z czasem w nudę, która zniechęca nas do utrzymania pozytywnych postanowień – tłumaczy ekspert. – W mojej praktyce trenerskiej często spotykałem osoby rozpoczynające swoją przygodę ze sportem właśnie od biegania, które już po kilku tygodniach nabawiały się pierwszych kontuzji i zniechęcały się do kontynuacji ćwiczeń – dodaje. 

Zdaniem Tomasza Syczyńskiego kluczem do sukcesu nie jest też intensywniejszy trening, ale odpowiedni plan treningowy i inteligentne zarządzanie własnym wysiłkiem.

– Jeżeli celem danego trenującego jest praca nad kształtowaniem sylwetki, sam trening cardio to za mało. Tylko poprzez trening siłowy możliwe jest wypracowanie mięśni, dzięki którym uzyskuje się pożądaną sylwetkę – podsumowuje. 

