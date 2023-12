Życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2023. Oryginalne gotowe teksty i sztuka składania

Śledząc zwyczaje towarzyszące celebracji świąt Bożego Narodzenia, nietrudno zauważyć, że jedną z tradycji, która w ostatnich czasach wyraźnie zmieniła swoje oblicze, jest składanie życzeń. Kiedyś, chcąc skontaktować się z taką intencją z bliższymi, wysyłało się kartkę pocztową. Później pierwszoplanową rolę w świątecznych kontaktach z bliskimi odgrywał telefon. Dziś również dzwoni się do osób, którym chce się złożyć świąteczne życzenia, ale równie często wysyła się im SMS-y.

Życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2023 - savoir-vivre

Decydując się na to działanie, warto pamiętać, aby przestrzegać ważnej zasady życzeniowego savoir-vivre'u: wysyłany SMS-em tekst powinien być sformułowany tak, aby odbiorca miał poczucie, że jest adresowany właśnie do niego. Aby osiągnąć ten efekt, można skorzystać z prostego zabiegu. Nie potrzeba budować innego tekstu dla każdego odbiorcy. Wystarczy zadbać o to, aby przesyłane życzenia rozpoczynały się od zwrotu adresatywnego - najlepiej imienia osoby, którą „obdarowuje się” życzeniami. Takie samo działanie będzie też miało użycie nazw wynikających z pokrewieństwa z tymi, do których kieruje się przekaz - np. ciociu, wujku, kuzynko.

Życzenia wysyłane SMS-em będą też lepiej odbierane, jeśli zadba się o to, by nie miałby bezosobowego charakteru. Jeśli nawet ich ogólna treść ma taki wyraz i trudno to zmienić, zawsze na końcu można dodać proste krótkie zdanie - Tego Wam życzymy - Maria i Jan Kowalscy. Ten niewymagający zabieg pozytywnie wpłynie na postrzeganie otrzymanego komunikatu.

Życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2023. Oryginalne gotowe teksty

W razie problemów ze skonstruowaniem oryginalnych życzeń świątecznych można skorzystać z podpowiedzi.