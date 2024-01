– Pokolenie Z sprawnie porusza się między aplikacjami dostępnymi w ich telefonach, stronami internetowymi interesujących ich sklepów oraz porównywarkami internetowymi – wylicza Charm. – To pomaga im poznać pełen wachlarz dostępnych ofert w krótkim czasie oraz świadomie podjąć decyzję, czego tak naprawdę potrzebują i który produkt spełnia wszystkie ich oczekiwania – dodaje.

Cierpliwość i skłonność do opóźnienia zakupu

W przeciwieństwie do zakupów pod wpływem impulsu ten rodzaj konsumpcji wymaga cierpliwości. Charm twierdzi, że przedstawiciele pokolenia Z są skłonni opóźniać zakupy do czasu, aż naprawdę będą ich potrzebować, a także wstrzymywać się, dopóki nie znajdą najlepszych ofert.

Mają też bardzo precyzyjne oczekiwania co do samego produktu. Mimo że poszukują atrakcyjnych cenowo ofert, to jednak nie są chętni do rezygnacji z jakości zakupionego przedmiotu czy usługi. Badania przeprowadzone przez firmę McKinsey & Company wskazują, że pokolenie Z jest jedynym, które przedkłada jakość nad cenę produktu. Młodzi ludzie należący do tej grupy wiekowej mają też większą skłonność do zamieszczania online opinii na temat zakupionych produktów, aby wskazać ewentualnym przyszłym klientom kierunek ich działania przy doborze artykułów z tej samej kategorii. Działa to też w drugą stronę: przed podjęciem decyzji zakupowych, przyglądają się raczej opiniom innych użytkowników niż atrakcyjnym i nieco podkoloryzowanym opisom producentów, które są dla nich mniej wiarygodne. Opinie na forach wyszukiwane są z właściwą „zetkom” sprawnością.

Drugiej szansy nie będzie

Charm podkreśla, jak bardzo krytyczni i wymagający są młodzi kupujący.

– Jeśli produkt, mimo obietnicy producenta, nie sprosta ich oczekiwaniom, nie dadzą już wybranej marce drugiej szansy – tłumaczy. – Tym samym nie zamierzają przywiązywać się do marki tylko ze względu na jej renomę, jeśli ich oczekiwania nie zostały spełnione. To pokolenie entuzjastyczne, ale i poszukujące, chętne do eksplorowania i łamania utartych schematów – dodaje.