Vanessa Williams będzie nową Mirandą Priestly. Zagra w musicalu „Diabeł ubiera się u Prady”

Vanessa Williams wcieli się w kultową rolę Mirandy Priestly

Wyjątkowo wyrazista postać Mirandy Priestly jako surowej redaktorki naczelnej wpływowego czasopisma o modzie zapisała się w historii kina dzięki znakomitej roli Meryl Streep w filmie „Diabeł ubiera się u Prady”. Oczywiście wszystko, co tworzyło fabułę zarówno powieści, jak i filmu, było fikcyjne. Wielu jednak uważało magazyn „Runway” za odpowiednik „Vogue’a”, zaś pierwowzoru Priestly doszukiwano się w redaktorce naczelnej tego czasopisma, Annie Wintour.

Już niebawem w postać Mirandy Priestly – tyle że na scenie teatru Dominion Theatre w Londynie – wcieli się 60-letnia amerykańska aktorka Vanessa Williams. Informacja o jej obsadzeniu w tej roli pojawiła się w poniedziałek 19 lutego na oficjalnym profilu musicalu „Diabeł ubiera się u Prady” na Instagramie, a także na koncie aktorki.

„Vanessa Williams JEST Mirandą Priestly. To wszystko” – napisała aktorka w jednym ze swoich najnowszych postów na Instagramie, nawiązując do słynnej kwestii postaci, która każde polecenie, jakie wydawała swoim podwładnym, kończyła krótkim: „to wszystko”. Na profil aktorki oraz do mediów społecznościowych trafiła również seria krótkich filmików reklamujących musical.

„Nie siedź tak tutaj! Idź kup bilety lub cokolwiek” – mówi w nim zasadniczym tonem elegancko ubrana, siedząca za biurkiem aktorka, z roboczą wersją kolejnego numeru „Runway” pod ręką.